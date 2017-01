Homme disparu sans ses médicaments

M. Pednault a quitté son domicile du secteur Maizerets cette journée-là et n'a pas été revu depuis. Ses proches craignent pour sa santé car il n'a pas apporté la médication qu'il doit prendre.

M. Pednault mesure cinq pieds, six pouces, pèse 160 livres, a les cheveux gris et la barbe grise, les yeux pers et porte des lunettes. La journée de son départ, il portait un manteau d'hiver bleu avec capuchon de fourrure et des bottes d'hiver hautes. Il pourrait se trouver au centre-ville de Québec.

Toute information permettant de retrouver M. Pednault peut être communiquée au 418 641-2447 ou au 1 888 641-2447. Le dossier de référence est le QUE-170106-081.