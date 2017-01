Fusillade à Fort Lauderdale: «Tout le monde était paniqué»

Louis-Philippe Grenier, un résident de Québec, terminait des vacances en Floride, en début d'après-midi, vendredi, prêt à embarquer dans son vol de retour vers Montréal. Entouré de sa conjointe et leurs deux jeunes enfants, il était en train d'enregistrer ses bagages au comptoir d'Air Canada, au terminal 2 de l'aéroport de Fort Lauderdale, lorsque la fusillade a commencé.

«On était tout près du haut de l'escalier roulant, au deuxième étage, et les coups de feu avaient lieu au bas de l'escalier, juste en dessous de nous. On devait être au maximum à une centaine de pieds», explique-t-il.

Le père de famille était directement au comptoir d'Air Canada lorsque les coups de feu ont commencé à retentir. Il a donc été le premier à se lancer derrière avec ses enfants et sa conjointe, étant rapidement rejoint par le reste des passagers en file derrière lui. «Tout le monde était paniqué», relate-t-il.

«Facilement 10 à 15 coups de feu» ont résonné avec force, à l'étage du dessous, alors qu'il était couché au sol les bras par-dessus ses enfants.

«Une dame d'Air Canada a ouvert un petit bureau pour que l'on s'y réfugie. On a rampé jusque là, et dès que tous les civils qui cherchaient refuge ont été rentrés, on a fermé la porte et barricadé l'endroit avec des étagères. On a rassemblé les enfants dans une petite pièce en annexe pour les protéger.»

Une trentaine de personnes apeurées se sont entassées dans le bureau pendant qu'un peu plus bas, les shérifs de l'aéroport procédaient à l'arrestation du tireur et portaient secours aux victimes. Peu d'information sur la situation se rendait au petit groupe, qui, barricadé, ne savait pas encore s'il était hors de danger. «Ce moment-là a été vraiment intense. Avec les enfants en plus, il y a beaucoup d'adrénaline», explique Louis-Philippe Grenier.

Vagues de panique

Au bout de 45 minutes, un employé de l'aéroport est venu les aviser qu'ils pouvaient dégager la porte et sortir de la petite pièce. Pas le droit de quitter l'aéroport, par contre. Sauf que peu de temps après, l'action reprenait. Réagissant à une information selon laquelle un autre tireur était possiblement en action dans le stationnement de l'établissement aérien, les shérifs ont tous ressorti leurs mitraillettes et se sont mis à courir vers ledit stationnement, arrêtant régulièrement pour se cacher derrière des poutres, raconte le résident de Québec.

Le mouvement a eu un effet de panique sur les personnes prisonnières de l'aéroport. Certaines se sont ruées à nouveau vers les sorties, alors que dans le terminal 2, on indiquait à tout le monde de se coucher au sol. «On est retournés se cacher derrière le comptoir du convoyeur à bagages, plaqués au sol.»

La menace semblait réellement passée, quelques heures plus tard, vers 16h, lorsque les policiers à l'extérieur de l'aéroport se sont mis à courir et à se placer en position de tir. Encore une fois, la panique a gagné les gens à l'intérieur de l'aéroport, qui sont retournés se cacher. «Il y a vraiment eu deux vagues de panique, en plus du moment de l'attaque.»

Abandonnés par Air Canada

Ce n'est finalement que vers 20h que les nombreux clients des compagnies aériennes prisonniers du terminal 2 ont été escortés par la police vers des autobus municipaux chargés de les amener au Centre des congrès de Fort Lauderdale. En soirée, les passagers qui devaient prendre un vol avec Delta plus tôt dans la journée avaient été joints par leur compagnie aérienne, mais pas les clients d'Air Canada, a déploré Louis-Philippe Grenier.

«Les gens d'Air Canada sont partis après la fusillade et ne sont jamais revenus. On n'a pas de nouvelles depuis. Les gens avec nous doivent se trouver un endroit où coucher et ne savent pas quand ils vont être en mesure de retourner au Québec. Nous, on a de la famille en Floride qui peut nous héberger, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde.»