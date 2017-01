Un blessé grave dans un accident de la route dans Charlevoix

(Québec) Une personne se trouve présentement entre la vie et la mort après une collision entre deux véhicules en fin d'après-midi, dans Charlevoix.

L'accident est survenu sur la route 138, au kilomètre 431, dans le secteur de Petite-Rivière-Saint-François, vendredi après-midi.

Deux véhicules circulaient l'un derrière l'autre en direction est, vers 17h30, lorsque le conducteur de l'automobile située à l'avant aurait perdu le contrôle de son bolide. Selon les premières évaluations de la Sûreté du Québec (SQ), c'est cette perte de contrôle qui aurait créé une collision avec le véhicule circulant juste derrière.

Deux personnes prenaient place dans chacun des véhicules. À l'arrivée des secours, la route 138 a été fermée dans les deux directions, et les quatre victimes ont été transportées au centre hospitalier le plus près en ambulance. Du nombre, un des deux occupants du véhicule qui circulait en avant se trouvait toujours dans un état critique vers 19h, vendredi, et l'on craignait pour sa vie. Les trois autres victimes étaient hors de danger.

La SQ ne pouvait pas encore divulguer le sexe ou l'âge des victimes, vendredi soir, n'ayant pas encore avisé tous les proches.

Un agent reconstitutionniste en collision a été déplacé sur les lieux pour tenter de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

La route 138 était toujours fermée dans les deux directions, vers 19h30, vendredi.