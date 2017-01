Un tireur fait cinq morts et huits blessés à l'aéroport de Fort Lauderdale

«On était tous couché au sol et une dame d'Air Canada a ouvert un petit bureau pour que l'on se réfugie. On a rampé jusque-là, et dès que tout le monde aux alentours est entré, on a fermé la porte et barricadé l'endroit avec des étagères. On a rassemblé les enfants dans une petite pièce en annexe pour les protéger.»

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.

«Tout le monde court»

Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant et en criant.

Une Canadienne qui attendait son vol vers Toronto, assise dans la salle d'attente, raconte ce qu'elle a vu et entendu: «Les gens couraient et criaient "shooter, shooter, shooter, get out, get out, get out". Et là, tout le monde s'est mis à se jeter par terre pour se protéger. On était un par-dessus l'autre. On essayait de se glisser en dessous des bancs pour se protéger». Sur le coup, elle avoue s'être demandé si elle allait «mourir ici».

Elle n'a toutefois pas vu le tireur et n'a pas vu de blessés non plus. Elle a aussi confirmé que les services d'urgence sont arrivés très rapidement.

«Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court», a aussi tweeté l'ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait sur place.

«Je suis la terrible situation en Floride», a tweeté le président élu Donald Trump. «Pensées et prières. Faites attention!»

Le président Barack Obama a de son côté été mis au courant des faits par ses conseillers en sécurité.

D'autres passagers ont été regroupés sur le tarmac de l'aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct, avant d'être conduits à nouveau à l'intérieur de l'édifice.

Le motif de l'attaque est pour l'heure inconnu, a souligné Barbara Sharief, une élue locale.

«Je suis en route pour l'aéroport international de Fort Lauderdale où je serai tenu au courant par les forces de l'ordre», a fait savoir Rick Scott, le gouverneur républicain de la Floride.

Il a envoyé ce même message en espagnol, compte tenu de l'importante population d'origine hispanique vivant en Floride.

De nombreux véhicules de secours et de la police ont été déployés, selon des images diffusées par les chaînes d'information américaines.

Un laboratoire mobile de la police scientifique a aussi été dépêché.

Avec Guillaume Piedboeuf et AFP