L'actualité en bref

La Presse Canadienne La famille de Christiane Vadnais va poursuivre le propriétaire du pitbull

La famille de la Montréalaise Christiane Vadnais, tuée par un pitbull dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, en juin dernier, entend poursuivre le propriétaire du chien. Elle a appris que le jeune propriétaire ne ferait face à aucune accusation criminelle. Or, la fille de la victime a décidé de déposer une poursuite civile contre Franklin Junior Frontal, propriétaire du chien. Une mise en demeure lui a été envoyée. L'une des soeurs de la victime, Lise Vadnais, souhaite qu'il rende des comptes. La Presse Canadienne ***

Militaire canadien blanchi d'accusations d'agressions sexuelles

Un militaire canadien a été innocenté, mercredi, de deux chefs d'accusation liés à une agression sexuelle alléguée qui se serait déroulée sur une membre des Forces armées canadiennes en octobre 2011, à Ottawa. Le caporal-chef Dustin Jackson a été jugé par la cour martiale permanente à Gatineau. Par voie de communiqué, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a rapporté jeudi que les accusations étaient liées à des gestes qui avaient été dénoncés par la militaire en janvier 2014. Le directeur des poursuites militaires avait déposé deux chefs d'accusation contre le caporal-chef Jackson le 13 avril 2015. Le juge militaire, le lieutenant-colonel Louis-Vincent d'Auteuil, a déclaré l'accusé non coupable d'un chef d'accusation d'agression sexuelle et d'un chef de conduite déshonorante. La GRC n'a pas fourni plus de détails. La Presse canadienne

Manon Massé demande à la Caisse de dépôt de sortir des hydrocarbures

Manon Massé, demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec de retirer ses investissements de l'industrie des hydrocarbures. En entrevue à La Presse canadienne, Mme Massé dit souhaiter que la Caisse dépose dès cette année un plan de désinvestissement des énergies fossiles pour éviter que les Québécois ne perdent de l'argent. Elle souligne que cette décision s'impose tant d'un point de vue écologique que dans une perspective économique. Selon Mme Massé, l'éclatement de la «bulle du carbone» est inévitable et il faut donc que le PDG de la Caisse de dépôt, Michael Sabia, «protège le bas de laine des Québécois». Québec solidaire estime que la Caisse de dépôt détient environ 8,5 milliards $ d'investissements dans les hydrocarbures. «En tant qu'institution publique, la Caisse doit faire preuve de leadership et investir dans les énergies de l'avenir», laisse-t-elle tomber. La Presse canadienne ***

Canadienne arrêtée en Turquie pour avoir «insulté» le président sur Facebook