Un ex-policier de la SQ accusé d'agression sexuelle retrouvé mort

Le décès est actuellement sous investigation et «toute information quant aux causes probables et aux circonstances» sera connue lorsque «le rapport du coroner sera public au cours des prochains mois», a confirmé le Bureau du coroner du Québec. Alain Juneau devait comparaître au palais de justice de Sept-Îles, le 19 janvier.

L'homme devait répondre à des accusations d'agression sexuelle et de voies de fait armées. Des gestes qui auraient été commis entre mai 1992 et 1994 à Schefferville. Selon L'Avantage, Juneau faisait aussi face à des accusations toujours de nature sexuelle sur des enfants âgés de moins de 16 ans, à Matane.

L'ex-policier avait déjà plaidé coupable à des accusations d'avoir eu des contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans, en 2014. Il avait alors purgé 90 jours de prison à Rimouski. Juneau avait été relevé de ses fonctions lors du dépôt de cette plainte.