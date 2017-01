Le fentanyl fait des ravages à Vancouver

Deborah Jones

La Presse Canadienne

Vancouver

Les sirènes résonnent jour et nuit au coeur de Vancouver, où les secouristes tentent de sauver des usagers de drogue en surdose. Mais ils arrivent souvent trop tard et les morgues sont pleines. En cause : le fentanyl, une drogue plus puissante que l'héroïne, qui inonde la ville depuis des mois.