Un incendie force l'évacuation de 32 logements à Charlesbourg

Le Service de protection contre l'incendie de Québec affirme avoir reçu un appel à 12h38 alors que de la fumée a été aperçue au 4e étage du bloc à logements, a expliqué au Soleil la porte-parole des pompiers de Québec, Sandra Dion. À l'arrivée des pompiers, ces derniers ont localisé l'origine de l'incendie dans le sous-sol et le feu était pris dans les murs du bâtiment, poursuit Mme Dion.

Une 3e alarme a nécessité l'intervention de plusieurs pompiers pour combattre les flammes, qui se sont propagées dans plus d'une unité de logement. Toutes les personnes ont été évacuées et on ne répertorie aucun blessé. Tous les occupants ont été relocalisés dans un autobus du Réseau de transport de la Capitale et un autre du Service de protection contre l'incendie.

Pour le moment, Mme Dion ne peut confirmer le nombre de résidents ni à quel moment ils pourront retourner chez eux. Des enquêteurs sont sur place pour déterminer la cause de l'incendie.