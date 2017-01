Est-du-Québec: dommages majeurs pour plusieurs municipalités

(Rimouski) Au lendemain de la bombe météorologique qui s'est abattue sur l'Est-du-Québec vendredi, l'heure est au constat des dommages causés par la mer en furie. Percé et Chandler, en Gaspésie, ont été les secteurs les plus durement touchés, alors que certains chalets ont littéralement été emportés par les vagues déferlantes. Le niveau élevé de la mer a provoqué des débordements qui ont inondé des sous-sols de maisons, des bâtiments et des routes.

«Tous les débris ont été ramassés rapidement et 95 à 97% des routes ont été rouvertes, confirme le directeur régional du ministère de la Sécurité civile, Jacques Bélanger. Il y a seulement quelques entraves sur certains chemins qui ont été brisés. Les municipalités sont dans le constat des dommages. Pour le suivi, ça va aller un peu après la période des Fêtes.»

À Percé, les dégâts sont majeurs. Le Café de l'Atlantique, qui est attenant à la Maison du Pêcheur, a été détruit en bonne partie. Des poutres et des murs ont été arrachés. Il ne reste qu'une coquille vide, dont le toit est sur le point de s'effondrer. Au plus haut de la marée, le quai a complètement été submergé.

À Chandler, quelques résidences secondaires de la rue de la Plage, dans le secteur du Chenal, sont carrément parties à la dérive. Plusieurs autres chalets de ce secteur ont été endommagés par les vagues qui venaient s'échoir contre les façades.

À Sainte-Flavie, près de Mont-Joli, des résidents ont été évacués. «On a fait des évacuations préventives parce qu'on n'avait plus accès à cette municipalité et on n'était plus capables de donner les services, soit les ambulances, les services d'incendie ou autres, explique M. Bélanger. Ça peut devenir dangereux pour la sécurité des gens. On avait peur aux déferlements parce qu'on ne sait jamais ce qui va sortir de la vague. Il peut sortir de la roche, des débris et des morceaux de bois parfois gros comme des arbres.» En fin de journée vendredi, toutes les personnes évacuées avaient réintégré leur domicile.

Un secteur de la route 132 en Haute-Gaspésie, autre que celui qui avait été détruit par la mer il y a une dizaine de jours, a été inondé par les débordements côtiers. Le ministère des Transports a dû encore une fois fermer la route entre Tourelle et Manche-d'Épée, surtout en raison des débris rejetés par les marées sur la chaussée. La route a été rouverte à 23h30 vendredi, mais la circulation se fait en alternance sur une seule voie entre Tourelle et Marsoui.

Les municipalités de Gaspé, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Sainte-Félicité, Matane, Saint-Ulric et Rimouski ont aussi été affectées par la puissance des vagues et les grandes marées. «C'est surtout des routes municipales qui ont été fermées pendant la période des marées, indique M. Bélanger. La banquise n'était pas très large puisqu'elle commençait juste à se former, ce qui fait qu'avec le niveau marin qui était élevé et le brassage des bourrasques de vent, ces glaces-là se sont retrouvées sur les routes municipales.»

D'ailleurs, dans le secteur du Rocher Blanc à Rimouski, le conducteur d'une automobile et ses passagers ont été surpris par une vague qui s'est déposée subrepticement devant leur véhicule. Le moteur a alors étouffé. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent des secours, ces gens sont demeurés prisonniers de l'habitacle de leur voiture immobilisée dans l'eau.