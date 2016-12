Plusieurs animaux périssent dans l'incendie d'une écurie

Le bâtiment de plus de 100 ans était déjà complètement embrasé lors de l'arrivée des pompiers vers 2h vendredi matin. «La moitié du toit était tombée lors de notre arrivée et l'autre partie est tombée cinq minutes plus tard», a expliqué le lieutenant Normand Dubé du service de la sécurité incendie de Stoneham.

Les sapeurs ont combattu les flammes pendant près de cinq heures, utilisant un camion pompe, quatre citernes et une pelle mécanique pour les aider dans leur travail

Les quatre chevaux qui étaient à l'extérieur du bâtiment pour la nuit ont pu être sauvés, mais pas les autres bêtes qui se trouvaient à l'intérieur. L'immeuble est une perte totale et les dommages sont évalués à plus de 200 000 $. L'écurie était une ancienne ferme qui avait été transformée par sa nouvelle propriétaire et servait de pensions pour plusieurs chevaux et alpagas.