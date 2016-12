Piéton frappé par une voiture dans Saint-Sacrement

Le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) a reçu un appel vers 21h10, vendredi, avisant qu'un homme venait d'être percuté par une voiture se dirigeant vers le centre-ville à la hauteur du 1368 chemin Sainte-Foy, entre les avenues Marguerite-Bourgeois et du Père Pelletier. L'homme était dans un état instable à l'arrivée des secours et il a rapidement été transporté en ambulance vers le Centre hospitalier le plus proche.

Selon le porte-parole du SPVQ, David Poitras, la collision se serait produite alors que l'octogénaire tentait de traverser la rue à un endroit où il n'y avait pas de passage piéton, entre deux intersections. À l'emplacement de la collision, le chemin Sainte-Foy est bordé, d'un côté, de deux banques et d'un dépanneur Couche-Tard, et de l'autre, d'une boulangerie, d'un café et du bistropub Le Sacrement.

Le chemin Sainte-Foy était toujours fermé dans les deux directions, vers 23h, vendredi, alors que s'affairaient des enquêteurs et techniciens en identité judiciaire du SPVQ afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Le conducteur du véhicule a été rencontré par les policiers et n'était pas en état d'ébriété au moment de la collision, a rapidement confirmé le SPVQ, vendredi soir.

Plusieurs collisions entre piétons et automobiles sont survenues dans un contexte similaire, en 2016, à Québec. Un piéton qui traversait la rue sans se trouver à une intersection a également été happé sur l'avenue Holland, en mars, et sur le Chemin Sainte-Foy, près de l'avenue Cartier, en juillet.