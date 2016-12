Affaire Alice Paquet-Gerry Sklavounos: rapport d'enquête déposé au DPCP

Dans les jours suivants, Alice Paquet levait un peu plus le voile sur ce qui s'était déroulé. L'événement remonterait à 2014. Elle était alors serveuse dans un restaurant et s'était fait dire que M. Sklavounos était un «croqueur de femmes».

Après le repas, le député l'aurait invité à prendre un verre pour discuter de politique et il l'a invitée à sa chambre où se serait déroulée l'agression. Alice Paquet a déposé une plainte en mars 2016.

Sur sa page Facebook, Alice écrivait un vibrant témoignage qui démontre la difficulté à faire la preuve qu'une agression a été commise. «NON, je ne suis pas certaine d'avoir dit non, effectivement. Mais sans oui, c'est non. J'ai eu peur, et à tout moment dans une relation sexuelle, on doit se sentir TOTALEMENT à l'aise de ne plus avoir envie. À l'aise d'arrêter, et de ne pas se faire blâmer pour ça non plus.

«En plus d'avoir fait du chantage pour que je n'en parle à personne, il me disait que si j'en parlais, on n'allait pas me croire, moi. Sa voix serait plus forte que la mienne. Et ç'a été le cas. Et ce l'est encore.

«L'enquête n'a pas abouti, entre autres parce qu'on me mettait beaucoup de pression puisqu'il est un personnage public, salir son image serait la pire chose à faire. Je ne voulais plus de ça sur les épaules. Ma parole ne suffit pas.»

La police de Québec avait réagi à ses déclarations en affirmant que chaque plainte pour agression sexuelle était prise au sérieux. Elle invitait même Mme Paquet à communiquer avec les enquêteurs.

Le dépôt du rapport au DPCP ne garantit pas le dépôt d'accusations. En effet, le dossier sera soumis à un procureur de la Couronne qui déterminera si les éléments de preuves soumis sont suffisamment fondés pour inculper le député libéral.