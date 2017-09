La campagne municipale express

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, réclame la tenue de huit débats soit un télévisé, un autre devant la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, trois à la radio, et trois autres portant sur les enjeux du projet structurant de transport collectif et la gestion du RTC, sur les finances publiques et enfin, sur l'établissement d'un 3e lien et la congestion routière. La présence des chefs de parti serait assurée à cinq de ces huit débats. Les trois autres pourraient être menés par des candidats de chaque équipe. «Afin d'assurer des débats justes et équitables, je demande que la Ville rende disponible toute l'information nécessaire à leur préparation», a lancé le chef Gosselin. Selon lui, les demandes d'accès à l'information ne permettent pas d'obtenir toute l'information nécessaire, une situation qui accorde un avantage indu à Équipe Labeaume. Le maire sortant en désire seulement trois tandis que la candidate de Démocratie Québec a affirmé qu'elle participera à tous les débats. Jean-François Néron

