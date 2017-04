Quatre questions à Anne-Marie Olivier

1 Comment s'est passée votre cueillette d'histoires vraies, cette fois?

Il y a plein de monde qui sont venus vers moi. Plus d'une centaine de personnes. Il y en a que j'ai rencontrés et d'autres non. Le fil rouge de mon oeuvre, je pense, c'est la chance qu'on a d'être en vie. J'étais aussi intéressée par comment les vies sont transformées, altérées. Par ce que ça donne d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. À un moment donné, on avait beaucoup d'histoires positives. Malheureusement, le miel des dramaturges, ce n'est pas nécessairement ce qui va bien. Donc on est allés faire des cueillettes chez des obstétriciens, des gynécologues, des sages-femmes, des médecins de brousse... On a aussi fait une cueillette ciblée chez des gars parce qu'on voulait des points de vue masculins aussi.

2 Quel est le fil conducteur de ce spectacle?

On a reçu une histoire abracadabrante : celle d'une femme en Ontario qui, parce que son chum était à la mine, a pris son auto en pleine nuit pour aller accoucher et qui a frappé un orignal. On a décidé que toutes les personnes qui allaient intervenir sur les lieux de l'accident, on allait voir leur propre naissance. Ce sont toutes des histoires vraies qu'on prête aux personnages. On a changé un peu certaines choses, mais quand on remplace des éléments, c'est par d'autres histoires vraies. C'est une sorte de collage. C'est quand même une épreuve, accoucher. C'est capoté parce que cette femme-là était prise dans une sorte de carcasse. Il y avait des similitudes avec la naissance. Cette métaphore nous apparaissait intéressante. La prémisse, c'est donc ça : la vie comme un accident fabuleux et improbable.

3 Votre récit est ancré dans le concret : un accident, des accouchements, etc. Quel est le défi de transposer le tout sur scène?

On se donne la permission de faire les choses autrement. On a eu une période de laboratoire où on cherchait des images. Juste pour travailler l'écriture scénique de tout ça. Le grand défi qu'on a, c'est de montrer un accident d'auto sur scène. Ça ne sera pas réaliste, donc il faut trouver le bon niveau d'abstraction pour comprendre sans tout dire. Moi, je voulais qu'il y ait de la poésie dans le spectacle, mais on se demande quelle forme ça prend. Ça fonctionne beaucoup en essais et erreurs.

4 Après ce projet, comptez-vous continuer à vous abreuver aux histoires vraies?

Je suis au milieu d'une trilogie, en fait. Après Faire l'amour et Venir au monde, je vais faire un spectacle sur la mort. Sans être une thanatonaute comme dans le roman de Bernard Werber, je vais essayer de m'approcher le plus possible de ce milieu. De façon respectueuse, je voudrais accompagner des gens. Et je veux faire un spectacle léger comme une plume. Mais je ne suis pas encore là-dedans. J'ai deux autres spectacles à faire avant. Je vais préparer une pièce qui parle d'aphasie, une autre qui parle de science. La pièce sur l'aphasie, je pense que ça va être la pièce la plus documentaire que j'ai faite. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a jetée à terre. Je n'ai rien à faire, je vais juste raconter son histoire. J'ai rarement vu quelqu'un dans la vie qui est aussi intéressant. Je n'avais pas prévu faire un spectacle sur cette personne-là, mais elle est juste trop incroyable.