Cinq questions à... Liliane Boucher

(Québec) Un tout petit public est convié au théâtre pour l'ouverture de la saison des Gros Becs. Avec le spectacle muet Déjà, au début... les compagnies Samsara et Art Partage proposent aux spectateurs âgés de 18 mois et plus «une expérience immersive au coeur des sens», alors que tout un monde se bâtit à partir de tubes de cartons et de projections vidéo. Discussion avec la comédienne et scénariste Liliane Boucher, qui porte seule en scène cette production, qu'elle a jouée jusqu'en Chine.

1 Qui est le personnage de Déjà, au début...?

On s'est imaginé qu'elle était à la fois artiste, enfant et parent. Dans le fond, c'est toute une vie qui s'invente. Elle arrive sur scène dans un monde complètement abstrait et elle invente ce que pourrait être la vie, ce que pourrait être une oeuvre. Des tubes de carton sortent des tissus. Quelque chose de vraiment brut se raffine, devient plus complexe. C'est très simple, ça s'adresse vraiment à de petits spectateurs. On a eu des enfants de 8 ou 9 ans et ça marche quand même chez les plus vieux. Mais il y a quand même une douceur, une lenteur qui est proche de l'enfant de 18 mois ou de 3 ans qui vient avec papa et maman. Il y a quelque chose de vraiment relax.

2 Comment s'adresse-t-on à de si jeunes spectateurs?

C'est un public assez sauvage. On ne sait pas d'où l'enfant arrive. Quand on joue devant des petits, il y a une extra écoute à avoir. Quand on sent que c'est très fébrile, il faut ralentir un peu le rythme. Ou un enfant insécure, la tête sur le côté, a besoin d'un peu de tendresse. Il y a un quatrième mur, on a décidé d'en mettre un. Mais il faut vraiment être à l'écoute. Quand on sent que les enfants sont plus vieux et qu'ils sont capables d'en prendre, let's go, on met la gomme, on bouge un peu plus vite pour ne pas les perdre. Mais quand on a créé, on était beaucoup dans les sens, dans l'invention et la découverte. Ç'a été nos moteurs. Il y a de la vidéo, on travaille le son et la matière est vraiment importante. On s'est inspiré du travail de l'architecte Shigeru Ban, qui travaille avec des tubes de carton. Il a fait autant des grandes structures comme une cathédrale que des maisons de fortune pour des réfugiés, par exemple.

3 Les enfants se retrouvent très jeunes devant des écrans. Comment perçoivent-ils le spectacle vivant?

Les premières fois que j'amenais mes nièces au théâtre, j'étais bien stressée de savoir si elles avaient aimé ça, de quoi elles se souvenaient. J'essayais de quantifier, de remplir ma petite grille d'évaluation dans ma tête. J'ai réalisé qu'on ne pouvait pas mesurer l'impact qu'a un spectacle. Pour les enfants, parfois, ça arrive quelques jours plus tard. Sur le coup, ça rigole, ça se colle sur maman ou papa. Il y a beaucoup de magie dans le spectacle, des apparitions qui font des wow! Les enfants sont très stimulés. À la fin, je reçois de gros câlins.

4 Les tout-petits n'ont pas le même filtre que les adultes. Réagissent-ils beaucoup pendant le spectacle?

Ça dépend des endroits. C'est certain que les enfants commentent. Il y a des fois où je me suis sentie comme AC/DC : c'était comme un show rock, les enfants réagissaient à l'unisson. Et il y a d'autre fois où c'est hyper silencieux. Notre public est tellement large. Entre 18 mois et 6 ans, il y a tout un monde.

5 Vous avez été amenée à jouer en Chine...

Nous avons un contrat de trois ans avec un diffuseur. J'ai joué deux mois en Chine l'an dernier, j'y retourne un mois cette année et l'année prochaine. Il y a une grosse politique culturelle en Chine. Il y a une grande ouverture sur le monde et beaucoup sur le Québec. Il y a plein de compagnies de théâtre jeunesse qui y sont allées. C'est comme si c'est une pratique qui n'existe pas vraiment chez eux de s'adresser à la petite enfance, dans de petites jauges.