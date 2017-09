Théâtre Périscope: la saison d'automne devra être relocalisée

Lancés en juin, les travaux de mise aux normes de la salle de spectacles de la rue Crémazie ont tout récemment pris une nouvelle tournure lorsque les experts ont découvert cette faiblesse, qui demande une intervention immédiate.

«Suite aux expertises, on pensait pouvoir reporter ces travaux à l'été prochain, mais les ingénieurs en structure nous ont dit qu'il fallait vraiment y remédier dès maintenant pour s'assurer de la sécurité des gens. C'est vraiment dans le bâtiment de l'ancienne synagogue, qui n'avait jamais été retouché par des travaux», précise la directrice générale du Périscope, Marie-Ève Dumont, qui attend des évaluations plus précises pour mettre sur pied un échéancier.

D'autres salles

L'événement littéraire Notre bibliothèque, prévu les 29 et 30 septembre, se tiendra donc au Musée national des beaux-arts. L'équipe du Périscope se trouve actuellement devant le casse-tête de trouver un toit pour les trois pièces de sa saison d'automne et pour le Festival du jamais lu, attendu en décembre.

«C'est difficile parce que les salles ont déjà une programmation qui leur est propre. Quand on arrive pour relocaliser un spectacle pendant trois semaines, c'est un peu plus compliqué», évoque Mme Dumont, qui dit envisager «toutes les options» et qui a bon espoir de réintégrer son théâtre en janvier.

L'équipe du Périscope promet de tenir les spectateurs informés des lieux de diffusion des spectacles et de l'avancement des travaux. Les détenteurs de billets qui souhaitent toutefois se faire rembourser pourront le faire à partir du 5 octobre en contactant la billetterie (418 529-2183).