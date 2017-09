Bas les masques: La cour suprême

(Québec) Le lancement de la nouvelle saison s'annonce singulier à Premier Acte : le théâtre de l'avenue de Salaberry confie ses planches à trois bouffons (Wannabe, Douchebag et Lacharrue), qui se promettent bien de brasser un peu la cage dans la pièce La Cour suprême . Le comédien François-Guillaume Leblanc - qui a porté le personnage central du spectacle OVO du Cirque du Soleil jusqu'en Australie et au Japon - est l'idéateur de cette oeuvre mordante, ancrée «la surexposition médiatique et la radicalisation de l'opinion publique» et créée en collaboration avec les complices Paul Fruteau de Laclos et Valérie Boutin, avec qui il partage la plume et la scène.

1. Quel a été le point de départ de ce projet?

Au milieu des années 2000, j'ai vu pour la première fois un bouffon dans la rue au Festival d'été. Les bouffons sont difformes et ils avaient vraiment une forme étrange. Mon regard a été happé par ce personnage-là. Le bouffon a une forme bizarre pour ça : pour attirer le regard et lui permettre de critiquer, de caricaturer la société. Après, j'ai vu le show d'Eric Davis. Son personnage de Red Bastard est très connu dans le monde du bouffon. C'est un spectacle très percutant. J'ai dit : "wow, ça m'intéresse". J'ai suivi deux stages à l'École de clown et comédie Francine Côté. Là, j'ai vraiment découvert c'est quoi le bouffon.

2. Faire le bouffon est donc quelque chose qui s'enseigne?

C'est une discipline et c'est une technique. Le bouffon est dans la même famille que le clown. Mais si le clown est un ange, le bouffon est un diable. Le clown est plus naïf, c'est basé sur des émotions humaines qu'on rend plus grandes que nature. C'est ce qui rend ça comique. Si le public rit du clown, le bouffon rit du public. Pas au sens littéral, il ne rit pas des gens dans la salle. Mais il rit de la société. Il se penche sur la société pour en caricaturer les travers. Et il a beaucoup de plaisir à le faire. Il n'a pas de limites, il va utiliser tous les termes et les vulgarités qu'il veut pour exprimer quelque chose. Mais c'est tout le temps dans la caricature et dans la rigolade. Dans notre cas, c'est trois bouffons qui s'amusent à la Cour suprême. On joue aux juges et aux avocats. Ça part dans tous les sens, c'est super éclaté parce qu'on rit des conventions sociales, autant les choses plus officielles que les trucs de la vie de tous les jours et dont on ne se rend même pas compte.

3. Vous insistez sur l'aspect difforme du bouffon. Jouez-vous aussi ce jeu-là?

Oui, tout à fait. On a des costumes qui vont nous déformer le corps. Le visuel est un aspect super important. Pour l'instant, on n'en laisse pas paraître beaucoup dans nos publicités parce que la surprise va arriver pendant le spectacle.

4. Dans le jeu, nous pouvons présumer que vous ne misez pas sur la retenue...

Le jeu physique, c'est vraiment ma tasse de thé. C'est du théâtre limite, on va dans la zone grise. Le bouffon peut être extrême et le clown plus léger. Notre défi, c'est d'être dans la zone grise entre les deux pour que ce spectacle-là soit agréable et qu'on ait envie d'y retourner et de retourner voir la compagnie Hommeries! dans d'autres contextes. Mais on va gratter les bobos quand même.

5. Est-ce que le public joue un rôle dans La Cour suprême?

Notre public, c'est le jury. Et oui, le jury va avoir un rôle à jouer. Certaines personnes vont avoir des actions à poser qui vont aider au déroulement du spectacle, qui vont mettre un focus sur certains points de vue. Mais ce n'est pas trop impliquant non plus. Quand je suis allé voir Eric Davis, j'ai trouvé ça fascinant. Il est excellent, ce gars-là. Mais quand il s'approche, tu te dis : "pas moi, pas moi, pitié!" Est-ce que ça va être ça avec nous? Peut-être!

Vous voulez y aller?

Quoi : La Cour suprême

Quand : du 19 au 30 septembre

Où : Premier Acte

Billets : 27 $

Info : www.premieracte.ca

