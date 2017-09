Bas les masques: quatre questions à Fanny Britt

Une ambulance qui arrive trop tard, un garçon dans le coma, deux amis d'enfance qui se retrouvent après 20 ans sur un fond de querelle juridique. Fanny Britt s'est inspirée d'un fait divers pour écrire Bienveillance, une fable sur la bonté. Alors que la pièce créée il y a cinq ans s'apprête à être remontée à La Bordée, dans une mise en scène de Marie-Hélène Gendreau, l'auteure revient sur un texte truffé de questionnements, qui sont loin de s'être estompés avec les années.

1. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Bienveillance remontée?

Je capote! C'est la première fois que j'ai une pièce qui est recréée professionnellement, avec des acteurs, un décor, une trame sonore... Et avec une autre vision de metteur en scène. C'est un grand, grand privilège.

2. En présentant la saison de La Bordée, le directeur artistique, Michel Nadeau, a évoqué le contexte actuel, qui réclame selon lui de la bienveillance et de l'humanité au théâtre. Trouvez-vous que votre texte résonne différemment, cinq ans après sa création?

J'ai l'impression qu'on est plus que jamais appelés à se questionner sur notre confort versus les besoins de notre planète et des humains qui la peuplent. Depuis l'élection américaine, il y a comme un déferlement d'indécence et d'illustrations de ce que la nature humaine a de plus petit, de plus égocentrique. Les questions de Gilles Jean, le personnage narrateur, sont de l'ordre de : «Jusqu'où suis-je capable de sacrifier mon bien-être personnel au nom de l'éthique ou de la morale? Qu'est-ce qui est de la morale et de la décence humaine? Où est-ce qu'on tire la ligne entre sauver sa propre peau et s'occuper des autres?» Ce sont des questions qui étaient déjà très actuelles il y a cinq ans et que je liais à ce moment-là à l'idée de la consommation éthique ou non éthique. Aujourd'hui, ç'a débordé dans toutes les sphères. C'est comment on considère un être humain qui n'a pas les mêmes privilèges que soi, comment on a même de la misère à admettre nos privilèges. Je trouve que les questions que ça pose sont encore malheureusement valides.

3. Comment êtes-vous arrivée à cibler ce sujet de la bonté?

Je me souviens d'avoir lu un entrefilet dans un journal local de l'Estrie. Ça expliquait qu'un appel au 9-1-1 avait été logé et que l'ambulance avait mis 50 minutes à arriver parce que les services de dispatch avaient été délocalisés en banlieue de Montréal. La personne ne connaissait pas les rangs et avait donné un mauvais chemin. Je me souviens d'avoir été choquée de constater que quand tu vis en ville, tu ne te poses jamais ces questions-là. Il y avait vraiment un écart de justice entre la ville et la campagne. Ça avait allumé quelque chose en moi. [...] En cours d'écriture, je me suis levée un matin et je me suis dit : le village va s'appeler Bienveillance et la pièce aussi. C'est une affaire qui est apparue. Une fois que j'ai choisi ça, il y a plein de choses qui ont déboulé dans l'écriture. C'est le côté magique de l'écriture de Bienveillance. Mais c'est un processus qui ne m'était jamais arrivé avant et qui ne s'est pas reproduit depuis. C'est toujours long, tortueux et compliqué pour moi d'écrire une pièce.

4. Votre écriture cultive les contrastes : entre le percutant et le drôle, dans l'idée de susciter des interrogations sans tomber dans la morale. Ces questionnements vous habitent-ils constamment quand vous créez?

Oui. Et pas que dans l'écriture. Dans la vraie vie, c'est fatigant. On n'est jamais satisfait. Et je sais que je m'en tiens à un standard qui est assez intransigeant. Mais dans l'écriture, c'est quelque chose qui est crucial. C'est dans ce point de friction que je trouve de l'intérêt dramatique. C'est dans la dualité qui nous habite, c'est dans l'absence de réponses. C'est dans la fameuse question : «Comment fait-on pour vivre en sachant qu'il y a autant d'inconnu, autant de risques et de périls dans le fait de prendre des décisions?» Ce sont des questions qui m'obsèdent à un niveau dérangeant. Mais chez des personnages, elles sont très dynamiques.

***