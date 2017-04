 Saison 2017-2018 du Périscope: féminin pluriel, masculin singulier 

(Québec) La 32 e saison du théâtre Périscope, rassemble une douzaine de propositions artistiques où le goût du risque, de la parole et des rituels rassembleurs composent un menu éclectique. Sous l'égide de Marie-Hélène Gendreau et propulsé par les pulsions des auteurs vivants et des compagnies audacieuses, le diffuseur semble avoir trouvé un nouveau souffle.

La saison commencera plus tard qu'à l'habitude, à cause des travaux de mises aux normes qui seront exécutés cet été au Périscope, avec Notre bibliothèque, un marathon de lecture à vue orchestré par Christian Lapointe et le Théâtre Blanc. De 18h à minuit les 29 et 30 septembre, 24 lecteurs dont Érika Soucy, Jack Robitaille et Anne-Marie Olivier se succéderont pour lire des extraits de livres qui auront été déposés par le public dans de petites bibliothèques libre-service installées dans le quartier du théâtre. «On voulait que ce soit festif, rassembleur et gratuit», note la coordonnatrice artistique.

Tomates, une autre proposition qui déjoue les codes habituels du théâtre sera présentée au printemps par L'Orchestre d'hommes-orchestre, qui se sont librement inspirés de À nos amis du Comité invisible et du conte populaire Le sabre de lumière et de vertu de sagesse pour une expérience qui s'annonce politique, humaine, musicale et déjantée. «Un opéra épique et indiscipliné», annonce Marie-Hélène Gendreau.

En octobre, Nous sommes ici et Alexandre Fecteau laisseront la parole à ceux qui vivent ou qui côtoient la souffrance au quotidien pour un docu-théâtre interactif baptisé Hôtel-Dieu. Une rencontre humaine qui devrait aboutir sur une communion bénéfique.

Affirmation des genres

Même si les spectacles n'ont pas été rassemblés selon une thématique particulière, plusieurs grandes lignes traversent la saison. «La première partie de la saison comprend plusieurs prises de parole féminines, alors que dans la deuxième, on aura la réponse des hommes, qui tentent de trouver leur place», souligne notamment la coordonnatrice.

Les Écornifleuses s'approprieront à Titus, de Shakespeare, en confiant les rôles masculins à des comédiennes et les rôles féminins secondaires à des acteurs. Grâce à une langue «éloignée du français normatif qui nous détache parfois des textes classiques» et aux chants lyriques de Mykalle Bielinski, la metteure en scène Édith Patenaude nous promet des puits de lumière dans cette tragédie sanglante.

En janvier, le théâtre Catfight, de Montréal, présentera Baby-sitter de Catherine Léger, une comédie grinçante où un homme congédié pour avoir fait une blague sexiste devra purger son machisme.

Steve Gagnon prendra la parole dans un solo intitulé Os - La montagne blanche, qui suit La montagne rouge (SANG) et Ventre. Avec sa plume viscérale il aborde le deuil, la perte du sacré et comment continuer d'être un homme aujourd'hui. «Le metteur en scène Denis Bernard voulait organiser quelque chose de l'ordre du spectacle rock, où la plupart des spectateurs seront debout et pourront même danser», indique Marie-Hélène Gendreau.

Après s'être intéressé aux trajectoires de Christian E. et de Pierre-Guy B., Sortie de Secours et théâtre de l'Escaouette s'intéresseront à Louis L. c'est-à-dire Louis Le Blanc, un humoriste lui aussi originaire du Nouveau-Brunswick.

Deux pièces questionneront le désir de procréer et le désir sexuel. D'abord, dans Les arbres, du théâtre de la Manufacture, Sophie Cadieux et Maxime Denommée joueront un couple qui s'interroge sur s'ils doivent ou non mettre un enfant au monde - sur fond de conflits sociopolitiques et de réchauffement climatique. Puis, Closer - Tout contre toi, de Patrick Marber, sera monté pour la première fois au Québec par le Théâtre Niveau Parking. On y suivra quatre interprètes dans un jeu de tension qui explore les limites des rapports humains.

Studio Marc Doré

La prochaine saison sera marquée par l'utilisation du studio Marc-Doré, à l'étage inférieur du théâtre, en saison régulière. On pourra y voir Dévoré(s), le plus récent texte de Jean-Denis Beaudoin, qui navigue entre thriller, horreur, onirisme et théâtre de genre, dans une mise en scène de Jocelyn Pelletier. Deux LabOuverts, qui permettront à Olivier Arteau et Olivier Lépine de développer leurs créations, y seront aussi présentés.

Le Jamais Lu, qui fait vivre la parole des auteurs de la capitale, sera de retour les 7, 8 et 9 décembre, sous la direction artistique de Marianne Marceau.

D'autres activités périphériques, dont une exposition déambulatoire et photographique signée Philippe Ducros, en codiffusion avec le Mois Multi, sont au menu.