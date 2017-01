Entrez nous sommes ouverts: pèse sur le piton!

(Québec) Avec le titre très accueillant Entrez nous sommes ouverts , le Bureau de l'APA invite le public dans une grande machine. À mi-chemin entre le théâtre et l'art performance, on y multiplie les connexions sur scène en appuyant sur des boutons qui sont partout... et surtout pas où on les attend.

Une plante qu'on doit arroser de crainte de voir l'écran géant s'éteindre. Des verres de vin qui créent des sons et qu'on fait taire en les buvant. Des flammes qui vacillent sous la force invisible d'un bruit. De ce qu'on a pu voir en s'invitant en répétition, il y a quelques jours, le Bureau de l'APA nous bricole tout un bric-à-brac de sons et d'images avec sa nouvelle création, présentée en primeur au Mois Multi du 2 au 4 février.

À la base du projet, une envie de travailler sur les connexions... Et une recherche ancrée dans une représentation de la musique électronique. «On voulait trouver comment montrer ça sur scène sans être derrière une machine où les gens ne voient pas trop ce qu'on fait, comment faire voir cette musique qui est invisible. On s'est dit qu'on allait trouver comment faire les choses de manière un peu plus performative, en faisant des boutons plus gros», résume Simon Drouin, qui a fondé le Bureau de l'APA en 2001 avec Laurence Brunelle-Côté.

L'intention d'Entrez nous sommes ouverts est teintée d'un aspect ludique, Simon Drouin ne le nie pas. «Quand tu te trouves devant un tableau de bord, il y a quelque chose de magique à te dire : "Qu'est-ce qu'il fait ce bouton-­là?" avance-t-il. Les enfants sont vraiment là-dedans. J'ai l'impression qu'on a eu une sorte de fascination naïve à se demander où on met les boutons et ce qui arrive quand on appuie dessus. Sur scène, tout est un peu réactif. L'idée, c'est de rendre visibles les connexions.»

Ouverture à la réflexion

Mais au fil des actions posées par les performeurs, la proposition s'ouvre sur une réflexion. Divisé en cinq parties inspirées d'autant de «pitons» (le mixeur de la DJ, la touche Enter du clavier, le bouton d'ascenseur, la sonnette de porte et la gâchette du revolver), Entrez nous sommes ouverts se déploie selon Simon Drouin dans une sorte de gradation.

«Au début, on est dans les connexions, illustre-t-il. Mais à mesure que le spectacle avance, on se rend compte qu'on réfléchit à nos systèmes de pensée. Ça prend une autre dimension que celle de la mécanique ou de l'électronique. On est plus dans une réflexion philosophique et sociologique sur comment on réfléchit, comment se fait le chemin de l'idée confuse à l'idée claire dans notre vie, sans arrêt. Sur comment ce chemin n'est pas fait rationnellement et qu'il découle de connexions.»

Dans cette approche scénique que Simon Drouin décrit comme «près du monde de la danse», le Bureau de l'APA, à qui l'on doit notamment les spectacles La Jeune-Fille et la mort et Les oiseaux mécaniques, laisse au spectateur le soin de se forger sa propre interprétation. «Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de trouver du sens libre, évoque-t-il. C'est orienté, mais il n'y a pas de message précis qu'on veut passer. On veut plus créer des formes qui expriment, où il y a une densité de sens. Tu peux venir te l'approprier et en faire dire quelque chose qui te parle.»