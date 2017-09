Prix Gémeaux: Lâcher prise prend l'avance

Les premiers rôles de la série Feux ont tout raflé dans la catégorie série dramatique.

Maude Guérin a mis la main sur le premier prix de la soirée dans la catégorie meilleur premier rôle féminin, série dramatique. Un septième Gémeaux pour la comédienne qui a accepté le prix avec beaucoup d'émotion.

«C'est un immense bonheur de jouer le rôle de Claudine dans l'univers de Serge Boucher», a lancé la comédienne en montant sur scène. Très émue, elle a rendu hommage à ses collègues et surtout à son amoureux. «Merci d'être là pour moi parce que je le sais que je peux être intense», a-t-elle conclu en déclenchant les rires dans la salle.

Son collègue Alexandre Goyette a été sacré meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique pour son interprétation de Marc Lemaire.

Le comédien a offert des remerciements énergiques et authentiques. Il a fait un clin d'oeil «au petit roux de 13 ans» qu'il a été jadis et a transmis son amour débordant à sa conjointe à qui il aurait fait un autre enfant si elle n'était pas déjà enceinte.

Pierre-Luc Funk est devenu le plus jeune, et de loin, gagnant du prix du meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique annuelle pour Mémoires vives. Le jeune homme semblait complètement renversé de l'emporter face à des candidats comme Guy Nadon. Il en a profité pour remercier tous ceux qui le détestent et qui le lui disent dans la rue. «Ça prouve que je joue bien mon rôle de méchant», a déclaré le lauréat.

La présentation du prix a donné lui au premier grand moment touchant de cette 32e soirée des prix Gémeaux. Les présentateurs qui accompagnaient l'animateur Jean-Marie Lapointe sont d'ex-itinérants qui commencent à se sortir de la rue. La salle s'est levée d'un bond pour leur offrir une ovation chaleureuse qui a semblé faire grand plaisir aux deux invités.

Céline Bonnier a mis la main sur un cinquième prix Gémeaux pour le meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle pour l'Heure bleue. Elle a immédiatement invité le réalisateur Stéphane Beaudoin à la rejoindre. «Je ne pourrais pas faire sans Stéphane Beaudoin. C'est un réalisateur fantastique et tout le monde l'aime. Il a une concentration comme j'ai rarement vu et tout le monde travaille très fort juste pour lui.» «Elle est sublime, elle est exceptionnelle», a poursuivi le réalisateur en retournant le compliment à son actrice.

Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou Morin et Pascal Morrissette ont mérité le prix de la meilleure animation jeunesse pour l'émission Cochon Dingue.

Stéphane Bellavance et Martin Carli ont remporté le prix de la meilleure animation pour un jeu ou une téléréalité pour Génial présenté sur les ondes de Télé-Québec. Stéphane Bellavance a chaleureusement remercié la direction de la chaîne qui fait confiance à ses artisans et à son contenu au-delà de l'unique critère des cotes d'écoute.

C'est Louis-José Houde qui a soulevé le premier débat politique de la soirée des Gémeaux. En acceptant le prix de la meilleure animation catégorie humour, série ou spectacle de variétés, il s'est dit heureux de voir des millions de Québécois consommer là télévision d'ici.

Il a toutefois lancé une balle courbe à l'industrie radiophonique. «Vous êtes chanceux parce que vous n'avez aucun diffuseur qui souhaite que tout se passe en anglais, mais des radios de Montréal font des efforts pour réduire les quotas de chansons en français», a dénoncé l'humoriste et animateur du gala de l'Adisq.

Éric Salvail et Jean-Philippe Wauthier ont ouvert le 32e gala des prix Gémeaux, qui récompensent les artisans de la télévision québécoise avec un numéro mordant. Ils ont égratigné au passage quelques productions et artisans du milieu. La vie de couple de Julie Snyder a notamment été visée par les animateurs, de même que les productions de Canal Vie.