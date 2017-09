District 31: enfin, on le sait!

Alors, vous vous en doutiez ou pas?

La production pouvait difficilement se passer des deux vedettes de District 31, qui ont mis tant de temps à se déclarer leur amour, et auxquelles le public s'est beaucoup attaché.

Il n'a pas fallu cinq minutes avant qu'on nous dévoile leur retour dans l'épisode de lundi, exceptionnellement sans pause publicitaire. Le suspense a tenu jusqu'à ce que Nadine, arrivant à moto, a retiré son casque. Et non, elle n'a pas été tuée par son ex, elle coule même des jours heureux avec Patrick.

En général, les rares qui croyaient que Nadine restait en vie ne pensaient pas qu'elle serait de retour dans le même poste, et avec la même importance. L'auteur nous a bien eus. Remarquez, je suis le plus heureux des hommes, j'aimais trop ces personnages pour les voir disparaître.

En conférence de presse vendredi dernier, Magalie Lépine-Blondeau racontait que l'auteur Luc Dionne l'avait approchée après l'entrevue à Tout le monde en parle, où le duo disait ne pas revenir la saison prochaine. Et si vous reveniez finalement? lui avait-il alors demandé. L'idée a fait son chemin, et les deux acteurs ont décidé de rester, sachant que Luc Picard allait se joindre à eux, et que leurs horaires de tournage seraient moins chargés. Aujourd'hui, tout le monde est content. Et bien honnêtement, on ne pleurera pas longtemps la mort de Kevin (Alexandre Goyette).

Que pensez-vous du retour des deux héros?

