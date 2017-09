Les Lost Fingers millionnaires dans Facebook

(Québec) Jamais les Lost Fingers n'ont été aussi présents dans les réseaux sociaux que maintenant. Leur délirant vidéoclip Bee Session, où ils interprètent Le vol du bourdon parmi les abeilles, est devenu viral dans Facebook et a été vu plus d'un million de fois.

Ce n'est pas d'hier que le groupe de Québec tourne des clips. Or à ce jour, aucune de ses réalisations n'avait circulé au point de devenir virale. Sa meilleure réussite restait son interprétation de Pump Up The Jam, vue plus de 700 000 fois dans YouTube, depuis 2011.

Avec leur reprise du Vol du bourdon, toutefois, Les Lost Fingers ont frappé fort. Non seulement cette lecture survoltée de l'interlude orchestral écrit par Nikolaï Rimski-Korsakov entre 1899 et 1900 a été vue plus d'un million de fois, mais elle a été partagée à quelque 23 000 reprises. À cela s'ajoutent plus de 13 000 vues dans YouTube.

Le guitariste et chanteur Byron Mikaloff raconte qu'au départ, le guitariste soliste François Rioux et le violoniste Sylvain Neault avaient monté la pièce ensemble. Le groupe de jazz manouche, complété du contrebassiste Alex Morissette, a ensuite décidé de la reprendre en augmentant la vitesse et en faisant appel à un maximum de virtuosité.