Que sont-ils devenus après Les Chefs!?

(Québec) La grande finale des Chefs! connaîtra son dénouement lundi soir sur les ondes de Radio-Canada. Qui d'Ann-Rika, de Laurent ou de Romain apprêtera le mieux les plats demandés par les trois juges? En guise de hors-d'oeuvre, Le Soleil est allé à la rencontre de trois anciens participants de Québec qui ont pris part à l'aventure. Ils parlent de leur expérience, de leur cheminement et, pour le seul qui trouve le temps de la regarder, de l'émission de cette année.

Chef et gestionnaire au Bistrot Chez Ricardo à Saint-Lambert

35 ans | Participation aux Chefs! en 2013 et 2014

Isabelle Plante l'avoue sans ambages : «Les Chefs!, ç'a changé ma vie. Je suis choyée d'avoir vécu cette expérience.» Au bout du fil, depuis Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, la jeune femme originaire de l'île d'Orléans file le parfait bonheur comme gestionnaire et chef pâtissière du bistrot Chez Ricardo. Ricardo pour Ricardo Larrivée, bien sûr.

Le populaire chef a recruté Isabelle dans la foulée de sa participation à Un chef à l'oreille. «Il m'a dit : "Toi, tu t'en viens avec moi à Mont-réal"», glisse-t-elle. À l'époque, la jeune femme travaillait comme chef pâtissière au 47e Parallèle, près du Grand Théâtre de Québec. Son conjoint Sébastien Beaudoin l'a suivie dans l'aventure.

En 2014, à La revanche des chefs, Isabelle avait terminé deuxième derrière le gagnant, Akim Chajar. La mauvaise préparation d'une blanquette avait pesé lourd dans la balance. «La maudite blanquette...» lance-t-elle, un rire dans la voix. «La viande était dure comme de la roche, elle avait cuit trop vite. La sauce était farineuse. J'ai manqué ma shot solide. Jean-Luc [Boulay, l'un des juges] était découragé de moi.»

Malgré tout, Isabelle conserve de merveilleux souvenirs de sa double expérience, de la «synergie» et de la camaraderie qui régnait entre les participants. Des amitiés se sont développées. «J'ai gardé contact avec quelques-uns, comme Sébastien Laframboise [maintenant chef au District, à Québec] et Marjorie Maltais. On se croise parfois dans des événements.»

Avoir à cuisiner devant un million de téléspectateurs lui a permis de développer une immense confiance en ses moyens, avoue-t-elle. La gestion du stress, elle connaît maintenant. «Quand tu te plantes, c'est devant le public québécois au complet.»

En raison de son horaire de travail chargé - «Dans les bonnes semaines, je peux faire 70 heures par semaine» - Isabelle a regardé seulement deux émissions des Chefs! cette saison. Les autres s'accumulent dans son enregistreur. Impossible de s'y mettre, le bistrot accapare presque tout son temps depuis un an et demi.

«Ça marche plus que bien, on est toujours plein une semaine à l'avance. J'arrive à 6h30 le matin et je repars à 10h le soir, mais je ne vois pas le temps passer. Ça va tellement vite.»

Il lui faut aussi gérer les imprévus. «Ce matin [jeudi], par exemple, le plongeur n'est pas rentré, alors il a fallu que je le remplace. J'avais les deux mains dedans...»

***