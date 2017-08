Irrésistible Faits divers

Le dossier est d'une telle gravité qu'on devra dépêcher sur place l'escouade des crimes majeurs, avec qui devra collaborer, à reculons, la police locale. «Heille, CSI: Mascouche!» se moque l'enquêteur en chef Frédérik Bérubé (Émile Proulx-Cloutier, moustachu) en arrivant sur les lieux. «Le fun est fini. Les smattes de la ville qui arrivent», venait de dire Jonas (Maxime Mailloux), le fidèle partenaire de Constance. Ça donne le ton aux rapports qu'entretiendront les deux parties. Commence alors un jeu de chat et de souris extrêmement divertissant entre enquêteurs et criminels.

Signée Joanne Arseneau ( 19-2 , Le clan ) et produite par Sophie Deschênes chez Sovimage ( Mensonges , Les pays d'en haut ), la série devait d'abord s'intituler Constance, du nom de son héroïne, Constance Forest (Isabelle Blais), chef enquêteur du bureau régional de Mascouche, relativement paisible, mais pas pour longtemps. La mère de trois enfants a affaire à un double meurtre, à Saint-Canut dans les Laurentides, celui d'une banlieusarde et d'un fermier trouvés dans un champ.

Fabien Cloutier est fabuleux dans le rôle de Mike Pratt, propriétaire d'un commerce de portes et fenêtres, rapidement soupçonné par les enquêteurs. Sous l'emprise d'un habile mafieux (David Boutin), le pauvre n'est visiblement pas fait pour le crime, s'empêtre dans ses mensonges, tellement qu'il en fait pitié. D'instinct, Constance est incapable de le croire coupable, alors que ses collègues l'ont déjà incriminé.

En parallèle, Constance doit composer avec les gaffes de son père ivrogne (Guy Nadon) et la présence envahissante de son ex, Sylvain (Patrick Hivon), viré de la police et magouilleur de première. Ancien amant de Constance et toujours amoureux d'elle, Fred Bérubé (Proulx-Cloutier) comprend mal qu'elle veuille encore protéger cet homme qui lui attire autant d'ennuis.

Parmi les grandes qualités de Faits divers, on entre rapidement dans le vif du sujet. Dès les premières minutes, le téléspectateur est témoin d'un des meurtres, par l'entremise du chien d'une des victimes, qui flaire la scène de crime. Un angle intéressant, qui entretient notre plaisir de voir tout le monde s'empêtrer à résoudre l'affaire par la suite. On nous avait prévenus que Faits divers aurait des couleurs de Fargo, film mythique et série noire des frères Coen, et c'est le cas. Loin des CSI de notre télé, on a opté pour une ambiance plus chaleureuse, très «vintage». Comme dans Fargo et sa policière enceinte, Constance est entourée de subalternes toutes en attente d'un bébé, mais confinées à des tâches administratives.

Le réalisateur Stéphane Lapointe, qui a beaucoup donné dans la comédie (Tout sur moi, La théorie du K.O., Lâcher prise), donne un ton décalé aux textes de Joanne Arseneau, mais l'ensemble demeure étonnamment réaliste. Sa direction d'acteur est impeccable. On a d'ailleurs affaire ici à de grandes performances. Mylène Mackay est formidable dans le rôle de la maîtresse de Pratt, prête à tout pour qu'il soit blanchi. Et vous aimerez détester Marie-Ève Beaulieu dans celui de l'avocate Anne Dupuis, reine de la malhonnêteté et dangereusement retorse. Jean-Pierre Bergeron est particulièrement savoureux dans un rôle aussi truculent qu'inquiétant.

Une des intrigues, assez rocambolesque, aura des échos chez ceux qui se souviennent du fameux cadavre découpé dans le congélateur de Claire Lortie, un fait divers qui a fait la manchette dans les années 80. Et qui a eu lieu où? À Saint-Canut!

J'ai vu les trois premiers épisodes, et j'attends avec impatience de voir les sept suivants. De savoir jusqu'où le pauvre Mike s'enfoncera, et ce qu'il a réellement à se reprocher. Joanne Arseneau réfléchit déjà à une deuxième saison, qui aurait comme trame de fond une tout autre affaire de crime. Reste à voir si l'auditoire sera au rendez-vous, étant donné que L'Échappée connaît un vif succès à la même heure à TVA.

Changement de garde à TV5

TV5 Québec Canada vient de se départir des services de Pierre Gang, qui était directeur des programmes depuis presque 10 ans. La direction souhaite ainsi «prendre un nouveau virage et donner un nouveau souffle aux marques», me dit-on aux communications. Durant son mandat, Pierre Gang a réalisé la première saison de la série En thérapie, diffusée à TV5. Il a également pris part à la création d'UnisTV, chaîne destinée aux francophones de tout le pays, lancée à l'automne 2014. Son successeur n'a pas encore été nommé. On précise que la séparation s'est faite en bons termes, ce qui n'avait pas été le cas lors du congédiement de l'ancienne présidente-directrice générale, Suzanne Gouin, il y a presque deux ans. Remplacée depuis par Marie-Philippe Bouchard, et nommée cette semaine présidente du Conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada, Mme Gouin est d'ailleurs toujours en litige avec son ancien diffuseur.