Kathy Griffin retire ses excuses pour la photo controversée de Trump

Lynn Elber

Agence France-Presse

Los Angeles

L'humoriste américaine Kathy Griffin a retiré les excuses qu'elle avait présentées concernant une photo explicite sur laquelle on la voyait tenir la fausse tête ensanglantée du président Donald Trump. Elle juge que la réaction des Américains a été disproportionnée et elle les a encouragés à rediriger leur colère vers le président et son administration.