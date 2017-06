Cheval-Serpent: le côté masculin de Sophie Prégent

La comédienne connaît déjà bien l'écriture de Danielle Trottier, puisqu'elle joue Marie-France Caron, la nouvelle directrice de la prison d'Unité 9, depuis l'automne dernier. «Alors que c'est une femme extrêmement stratégique, très féminine, souriante, dans Le Cheval-Serpent, mon personnage est plus dans les pulsions que dans la réflexion. C'est probablement le personnage le plus masculin que j'ai joué. Elle n'est ni dans la réflexion ni dans la gestion de ses émotions, elle est dans le cerveau reptilien, dans la survie», indique Sophie Prégent.

Le réalisateur Sylvain Archambault (Mensonges, Les pays d'en haut) promet 18 numéros de strip-tease, chorégraphiés par Uriel Arreguin, qu'on voyait danser au Match des étoiles. Parmi les danseurs du Cheval-Serpent, on verra le chanteur Claude Bégin, Julien (Alexandre Landry, du film Gabrielle), Billy (Pier-Olivier Paquet), Angel (Randy Simons), Mustang (Sacha Charles, qu'on a vu dans 30 vies et Blue Moon), qui ont tous ont été soumis à une routine sévère, suivis par une diététicienne, un entraîneur sportif et un professeur de danse.

Du travail «en amont»

Il y avait plusieurs défis techniques sur le tournage, donc pas trop de temps pour approfondir les intentions des personnages entre les scènes. «On nous demande de plus en plus de faire du travail en amont, à la maison. Je me suis habituée à cette rapidité-là. Les fois où j'ai demandé à recommencer une scène, je ne me suis jamais fait dire non. Mais on ne s'éternise pas. La qualité de ça, c'est que tu ne t'épuises pas pendant tes journées de tournage parce que tu as l'impression d'avancer, mais disons que j'ai fait des trucs plus relax dans ma vie», explique Sophie Prégent.

Élise Guilbault joue sa conjointe, une militante féministe, alors que Guillaume Lemay-Thivierge interprète le gérant du bar et père de leur fille. «On est dans une talle très peu exploitée dans notre télévision. Il fallait foncer sans jugement, jouer la lesbienne amoureuse de sa blonde depuis 20 ans. Je n'avais pas fait ça jusqu'à maintenant. On fait une proposition pas mal champ gauche. Je suis très fière, je trouve ça sain, je trouve qu'on est rendu là», souligne la comédienne.

Le Cheval-Serpent sera disponible sur l'Extra de Tou.tv dès le 28 juin.