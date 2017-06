Carl Leblanc: le siècle vu d'en-bas

(Québec) Pendant que René Lévesque, Charles Aznavour et Fidel Castro traversaient le siècle sous les projecteurs, Éverard Leblanc travaillait et élevait sa famille en Gaspésie, dans «une des extrémités négligeables du monde, grande comme la Belgique, peuplée comme le Sahara».

Dans Le commun des mortels, Carl Leblanc propose, en revisitant la vie de son père, une aventure documentaire où s'invitent les codes de la fiction, l'humour, mais surtout une profonde humanité.

L'idée est née il y a une dizaine d'années. «Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il oubliait complètement la caméra. Il était d'un naturel exceptionnel», raconte Carl Leblanc.

Pour commenter le destin d'Éverard, le mettre en perspective à travers les mouvements politiques et sociaux qui ont modelé le siècle, le réalisateur a fait intervenir plusieurs sommités, qui parlent du personnage avec beaucoup de respect, de liberté et de clairvoyance. Parmi eux, l'ex-premier ministre Lucien Bouchard, avec qui il avait déjà tourné pour Nation, à qui il a laissé la parole au passage le plus délicat. «C'est un point d'orgue dans le film, qui survient au moment où on est prêts à imaginer avec lui ce qu'a été la fin d'Éverard. On a été estomaqués», souligne Carl Leblanc.

Il a aussi utilisé l'historien Éric Bédard à contre-emploi. «C'est un indépendantiste convaincu, pour qui l'élection du PQ en 1976 est un moment marquant et positif. Il s'est mis à la place d'un Canadien-Français, pour qui ça représentait le début de la fin de son monde. J'ai trouvé admirable qu'il accepte de réfléchir à ça», note-t-il.