Le procès Cosby annulé, un second se profile déjà

Le procès de l'acteur américain Bill Cosby a été annulé samedi, le jury n'étant pas parvenu à déterminer un verdict à l'unanimité, mais le ministère public a déjà annoncé la tenue d'un second procès.

Elle a demandé aux victimes présumées du créateur du Cosby Show de garder le moral et a espéré que le juge acceptera que d'autres victimes présumées soient citées lors du second procès.

M. Wyatt s'en est aussi pris aux avocats de victimes présumées qui, selon lui, cherchent à tirer avantage de Bill Cosby, leur suggérant de «retourner à l'école de droit et reprendre les cours».

Dans une déclaration écrite, la femme de l'acteur, Camille Cosby, s'est livrée à une violente charge contre le procureur (à l'ambition «haineuse») mais aussi le juge (accusé de «collaboration» avec l'accusation) et les médias.

En l'absence de témoins directs ou d'éléments matériels, tout le procès reposait sur le témoignage des deux protagonistes, Bill Cosby et Andrea Constand.

Plus de soixante femmes ont porté des accusations d'abus sexuels contre Bill Cosby. Andrea Constand est la seule pour laquelle les faits ne soient pas prescrits pénalement.

Le procureur n'a exprimé aucun regret, malgré l'annulation du procès. «Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que [l'inculpation et le procès] étaient la bonne décision».

Sauf coup de théâtre, il devrait présider ce second procès.

Il demeure inculpé et en liberté sous caution, a précisé le juge Steven O'Neill, qui a indiqué qu'il souhaitait que le nouveau procès se tiennent d'ici 120 jours, même si la loi prévoit normalement un délai maximum d'un an.

Malgré l'annulation de ce procès, sa réputation reste largement ternie et l'opinion lui est très défavorable.

Rendu célèbre par la série télévisée The Cosby Show , l'icône de la culture populaire américaine risquait jusqu'à 30 ans de prison.

Le procureur du comté de Montgomery Kevin Steele, qui avait inculpé le comédien, a immédiatement annoncé qu'il demanderait la tenue d'un second procès, comme l'y autorise la loi.

Il sait néanmoins que, même en l'absence de condamnation, et même si un second procès se profile déjà, son retour sous les projecteurs serait compliqué. «Le jury décide», a-t-il reconnu, «mais après, il y a toujours l'opinion publique».

Sa carrière, aujourd'hui à l'arrêt, pourrait-elle reprendre avec l'annulation de son procès? «J'ai toujours le sentiment d'avoir beaucoup à offrir en termes d'écriture et de spectacle», assurait-il à la radio mi-mai, le ton enjoué, riant volontiers.

Avant d'être accusé par une soixantaine de femmes d'agressions sexuelles et parfois de viol, il incarnait une ascension sociale exemplaire.

Sa chute n'en a été que plus traumatique et beaucoup de ses admirateurs se sont sentis trahis.

Avec son image de père idéal qui, hors écran, faisait l'apologie des valeurs familiales et enjoignait les jeunes Noirs à rester scolarisés, Bill Cosby avait atteint un statut de modèle dans la communauté afro-américaine.

Une vision qui tranchait avec celle de l'homme élancé, au charisme naturel et à la voix rocailleuse, qui pouvait faire rire un public sur un simple haussement de sourcils.

Ses one man shows ont marqué plusieurs générations d'humoristes, Jerry Seinfeld en tête, par sa capacité à emmener son auditoire dans son univers, tout en utilisant un langage dépourvu de toute vulgarité.

Mais plus encore qu'à la télévision, c'est dans les salles de spectacle que Bill Cosby a commencé à imprimer sa marque sur la culture américaine.

Il fut ainsi le premier acteur noir à tenir un rôle principal dans une série à succès, I Spy, et à décrocher un Emmy Award du meilleur premier rôle dramatique, en 1966, en plein mouvement des droits civiques.

Jusqu'à sa chute brutale et son inculpation fin 2015, il avait gagné sa place au panthéon de la télévision américaine pour avoir notamment contribué à y faire tomber les barrières raciales.

Le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) s'attend à ce que l'annulation du procès de Bill Cosby ait une incidence jusque dans ses centres. Sa responsable des communications, Stéphanie Tremblay, souligne que des nouvelles comme celle de l'acquittement de l'ancien animateur de CBC Jian Ghomeshi, l'an dernier, suscitent une vive indignation populaire. Cette nouvelle met en lumière les lacunes du système judiciaire et pousse certains à l'action, affirme-t-elle.

Stéphanie Tremblay déplore que de telles débâcles replongent certaines victimes dans leurs traumatismes, leur rappelant «quand elles n'ont pas été crues». Voir l'acteur de 79 ans s'en tirer ainsi pourrait également dissuader certaines victimes de porter plainte, craint l'ex-intervenante. «Ces processus [judiciaires] sont extrêmement longs et difficiles. Si on se dit qu'il y a peu de chances que l'agresseur soit reconnu coupable, c'est certain qu'on ne se fera pas vivre tout ça pour rien», a-t-elle exposé, en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.

«On n'est plus étonnés de ce genre de nouvelle-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas consternés, a-t-elle poursuivi. On sait que ce sont des nouvelles reçues difficilement par les survivantes d'agressions à caractère sexuel.» Bien que le procès de Bill Cosby ait pris place au sud de la frontière, Stéphanie Tremblay dit observer «les mêmes résultats au Québec». Elle espère que cette affaire «éveille la population, mais aussi nos dirigeants politiques» à cet effet. La Presse Canadienne