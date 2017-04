Like-moi! sera adapté pour l'Europe

La série québécoise Like-moi! sera adaptée pour la France, la Suisse et la Belgique.

La société de production Zone3 a annoncé mardi qu'une entente avait été conclue pour l'adaptation des 12 épisodes de la première saison en partenariat avec France 4, la Radio télévision belge francophone (RTBF) et la Radio télévision suisse (RTS).

L'équipe de production franco-belge-suisse accueillera bientôt l'auteur et producteur associé Marc Brunet et la productrice Josée Fortier, qui s'assureront de la fidélité de l'adaptation et rencontreront les comédiens.

Les deux créateurs étaient déjà passés par Cologne, en Allemagne, en novembre, afin de faire connaissance avec l'équipe de #OMG, titre de l'adaptation allemande. Le tournage de cette version est terminé et les sketchs sont déjà en diffusion sur les chaînes Web des télédiffuseurs publics allemands ARD et ZDF.

Zone3 a de plus annoncé que le groupe Warner avait acheté une option pour les États-Unis et une autre pour le Royaume-Uni, de sorte que Like-moi! pourrait aussi éventuellement percer les marchés anglophones.

La troisième saison

Au Québec, une troisième saison de Like-moi! sera diffusée en janvier 2018 sur les ondes de Télé-Québec, toujours avec les comédiens Adib Alkhalidey, Katherine Levac, Marie-Soleil Dion, Guillaume Lambert, Florence Longpré, Karine Gonthier-Hyndman et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques.