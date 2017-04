La mondialisation, un danger pour l'humanité

Au rythme où vont les choses, la poussée vers la mondialisation réserverait à une partie de l'humanité une fin du monde avant la fin de ce siècle. Toujours plus de productivité pour plus d'argent, toujours plus vite: il s'agit d'un mode de vie qui, indéniablement, connaîtra ses limites.

Voyant venir le point de non-retour, des groupes de personnes, un peu partout dans le monde, travaillent à réorganiser leur environnement de manière à échapper à l'effet de tourbillon de la mondialisation. Le documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent aborde cinq thèmes constituant la base intrinsèque d'une société équilibrée: l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. Durant deux heures, on élabore des solutions aussi nombreuses que pertinentes, susceptibles de redonner à l'humain la dimension qui lui revient.

Les documentaristes traitent ainsi du développement de l'agriculture urbaine de manière à éviter les transports coûteux et polluants. Sur le plan de l'économie, ce sont les multinationales qui contrôlent les gouvernements, mais on peut changer le cap, indiquent-ils. Côté éducation, ils jugent qu'il est primordial de s'assurer que les professeurs possèdent une solide formation avant de transmettre le savoir. Demain, vendredi, 20h, à TV5.

Le célibat, un choix?

À l'ère des communications, on dit qu'il y a de plus en plus de personnes seules. Dans le cadre de Simplement vedette, Marie-Claude Savard a voulu savoir à quoi ressemblent les célibataires d'aujourd'hui et rencontre quatre personnalités du milieu culturel, à Canal Vie, mercredi, 19h.

Valérie Chevalier, comédienne, animatrice, chroniqueuse et auteure de deux romans, ne manque sûrement pas d'occasions de rencontrer la perle rare et pourtant, à 27 ans, elle ne sent pas d'urgence à se retrouver en couple et vit bien sa liberté.

Jonas, rock star et sex-symbol de 36 ans, a pour maîtresse la scène. Il vit une relation absolument exclusive avec son public. Toujours en tournée, il serait difficile, de toute façon, d'imposer ce genre de vie à une conjointe.

La comédienne Sophie Bourgeois (L'échappée), aussi mère de deux jeunes enfants, est parvenue à surmonter une séparation aussi douloureuse qu'un deuil. Elle se dit maintenant prête pour la suite des choses. Enfin, Danielle Ouimet qui, à 70 ans, aura «tout essayé», dit-elle, ajoute que le célibat est le mode de vie qui lui convient le mieux.

MTL, sujet de l'année

Dans l'esprit festif qui se répand sur l'île à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, Jean-Philippe Wauthier explorera différents coins de MTL en compagnie de personnalités, dont Dany Laferrière, qui se rappelle ses premières impressions sur l'hiver, lors de son arrivée au Québec, en 1976. Grâce à des films d'archives, on découvre comment, à une certaine époque, on déneigeait la ville après les bordées de neige en emplissant des bennes de bois tirées par des chevaux. À Télé-Québec, jeudi, 20h.

Souvenirs du «Gros Bill»

Jean Béliveau! On n'aura jamais fini de faire le tour de l'homme, car, tant parmi ses coéquipiers que dans sa famille ou chez quiconque l'aura côtoyé, ils sont nombreux à prendre la parole pour relater des instants de sa vie. Après la série présentée à Historia, on propose Béliveau: le documentaire, dans lequel Élise, sa femme, sa fille Hélène, ses petites-filles, de même que d'anciens compagnons de jeu (Réjean Houle, Serge Savard, Ken Dryden, Yvan Cournoyer) se rappellent tous de bons souvenirs du «Gros Bill». Mercredi, 23h.

Bonheurs et misères des animaux

On connaît l'humoriste Stéphane Fallu pour son amour inconditionnel des animaux. On le retrouve, à compter de lundi, 19h, à TVA, dans une deuxième édition de Refuge animal. À Sorel-Tracy, il nous invite à le suivre dans ses multiples tâches, à titre de bénévole, au Centre animalier Pierre-De Saurel. Avec lui, nous serons témoins des bonheurs et des misères de nos amis les bêtes, comme Rocky, le carlin, qui doit perdre du poids, ou Magie, une chienne grand danois, qui espère trouver une nouvelle famille.