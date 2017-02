De l'amour en ondes

Cette fois, Sophie Lambert récidive avec les 60 ans et plus : elle a voulu connaître les détails de leur vie sexuelle camouflée sous une tonne de tabous. Simon, un beau veuf de 70 ans, rédige ses messages sur les sites de rencontres et va droit au but : il veut surtout une femme avec une libido très active; Madeleine, 82 ans, dira de Jean, son conjoint de 20 ans plus jeune, qu'il est depuis 13 ans le meilleur amant qu'elle ait connu; Mozart, 78 ans, se satisfait davantage de moments de tendresse. Dans l'ensemble, les aînés diront que les choses se font tout naturellement, sans contrainte.

Gilles, 66 ans, libéré de tout scrupule, avoue qu'il a toujours autant de désir, mais que le corps est devenu plus capricieux. Sa conjointe dira : «Si la porte est barrée et les rideaux tirés, c'est parce qu'on est en train d'essayer!»

Des nuances de sexe et de gris, le lundi 13 février, 21h, à Télé-Québec

Chercher l'âme soeur outre-mer

Toujours au chapitre de l'amour, RDI souligne la Saint-­Valentin en présentant Aime-moi, qui raconte les démarches d'hommes en quête d'amour, qui n'hésitent pas à s'inscrire sur des sites de rencontres internationaux.

Des hommes, habitant des endroits où il y a peu de femmes, ou des timides, choisissent de chercher sur d'autres continents la femme de leurs rêves. Nous en suivons quatre qui se sont inscrits sur un site de rencontres à l'étranger. Chaque lettre envoyée à ces dames coûte 10 $, pour les besoins de la traduction. Puis, après quelques échanges épistolaires, on invite les prétendants à se rendre en Ukraine pour rencontrer les dames.

Au point de rencontre, on compte 210 femmes pour 20 hommes. L'un d'eux dira qu'il est comme un enfant dans un magasin de bonbons, et après leur tournée dans trois villes, Travis, Eric, Bobby et Ron auront vécu des expériences bien différentes et très marquantes dans cette recherche de l'amour.

Aime-moi, le mardi 14 février, 20h, à RDI

À fleur d'émotions

On sait maintenant que pour Deuxième Chance, Marina Orsini et Patrick Lagacé n'ont pas droit à l'échec : ce serait trop triste. Patrick devra trouver celui qui a sauvé Nicolas Mazellier alors qu'il était enfoui sous les décombres d'un hôtel, à Haïti, lors du séisme de 2010. Puis, Marina se chargera de trouver le fils de Denyse Beauchamp, qu'elle a dû donner en adoption, il y a 50 ans.

Deuxième chance, samedi, 20h, à Radio-Canada

C'est mon genre

Des personnes trans racontent leur parcours, depuis les années précédant leur adolescence. Vivre avec la peur d'être rejetés par les parents, dans des classes où on les ostracisait, les battait semble être leur dénominateur commun. Puis, il a fallu faire face aux spécialistes qui devaient attester de la véracité de leur condition, et tenter de changer un prénom sur leur état civil qui semble immuable, à moins peut-être de subir l'opération de changement de sexe. Dépression, perte de travail, suicide guettent la communauté transsexuelle.

Trans, c'est mon genre, le mercredi 15 février, 20h, à TV5

Fidèles compagnons

On n'y pense pas, mais parmi les gens riches et célèbres, il y a des chiens qui le sont tout autant. Chiens millionnaires présente une quinzaine d'héritiers canins fortunés, dont la vie s'écoule dans des palaces. Ils mangent dans des plats d'argent, roulent en limousine, se rendent chez le coiffeur et la manucuriste chaque semaine. On a même organisé une grande fête pour les deux ans d'un Puppy Duppy, à laquelle participaient une quarantaine d'amis poilus et leurs parents.

Chiens millionnaires, dimanche, 21h, à Canal D