La «radio de Québec» pointée du doigt à Tout le monde en parle

«Nous, nos membres ne se sentaient déjà plus en sécurité. [...] Et ici, je fais appel aux gens, les actionnaires de ces sociétés privées et à leur C. A., je fais appel à leur citoyenneté humaine et morale pour qu'ils cessent ces messages de haine et d'intolérance», a lancé le responsable de la Mosquée de la capitale, Mohamed El-Hafid.

Tout juste avant, TLMEP avait fait jouer un extrait de l'émission d'Éric Duhaime le midi, au FM 93, où l'animateur recevait justement M. El-Hafid et lui disait qu'à ses yeux, l'épisode de la tête de cochon laissée devant le CCIQ n'était pas un acte de haine et était même plutôt rassurant sur l'état de la démocratie canadienne. M. El-Hafid lui avait répondu que de banaliser de tels gestes était un jeu dangereux.

Le premier ministre Philippe Couillard, qui était l'invité suivant, n'a pas voulu répondre directement à la question de son hôte, Guy A. Lepage, qui lui demandait s'il partageait la lecture que plusieurs ont faite de la situation - soit que plusieurs radios de Québec sont une partie du problème.

«Je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que je veux qu'il y ait un avant et un après, a déclaré M. Couillard. J'espère que les jours épouvantables qu'on a traversés servent à une prise de conscience et que chacun regarde comme il faut les mots qu'on choisit. Je l'ai dit à quelques reprises, les mots qu'on dit, les mots qu'on écrit, ce n'est pas anodin, ça peut blesser, alors que chacun fasse l'examen de conscience dans la classe politique, dans les radios et dans les autres médias également.»

Climat propice

Mentionnons que les invités de la première partie de l'émission semblaient tous d'accord pour dire que les radios de Québec n'étaient pas directement responsables de la tuerie, mais qu'elles avaient contribué à établir un climat propice à l'islamophobie. Le mea-culpa de Sylvain Bouchard, l'animateur du matin du FM93, qui a admis ne pas avoir traité la question musulmane comme il fallait dans le passé, a également été évoqué.

«Même avant que tout ça arrive, on sentait que c'était pertinent de tenir un festival contre le racisme, a dit le rappeur de Limoilou Webster. Pas que Québec est raciste, mais il y a du racisme à Québec. [...] Les radios ont joué un rôle là-dedans, mais il n'y a pas juste ça.»

Et ce racisme, les musulmans de Québec le vivent depuis bien avant l'attentat, a témoigné le dirigeant du CCIQ, Mohamed Labidi. «Depuis au moins deux ou trois ans, la peur est palpable chez nos membres, dit-il. Nous, en tant que leaders, on le sent. [...] Il y a des gens qui ont des PhD et qui sont chauffeurs de taxi. [Et ce n'est pas qu'une question de reconnaissance des diplômes puisqu'il y a parmi eux] des diplômés de l'Université Laval. [...] Donc on veut être traité équitablement pour une meilleure intégration et pour faire profiter aussi de nos compétences. Moi, quand je suis venu au Canada, j'étais déjà chercheur scientifique dans mon pays. J'ai fait un PhD et trois post-doc, mais je ne travaille pas dans mon domaine. Et pourquoi? Parce que mon nom, c'est Mohamed.»