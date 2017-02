À la recherche d'un ami parti faire le djihad

Souhaitant comprendre ce qui aurait motivé son ami, un diplômé en psychologie, un homme doux, serviable, sensible, à s'embarquer pour l'enfer, Raed décide d'enquêter sur son départ soudain. Il rencontre toute personne qui l'a connu ou qui l'aurait côtoyé peu de temps auparavant. De Montréal, sa recherche l'amène à l'Université de Sherbrooke, où il avait terminé ses études et où il se serait radicalisé. Il rencontre des membres de l'AMUS (Association des musulmans de l'Université de Sherbrooke) sans pouvoir cerner ses motivations. Il se rend même au Bic, près de Rimouski, où il rencontre son ex-conjointe, qui ne peut que souligner la transformation subtile de Youssef.

Raed, déterminé à comprendre et inquiet de ce qui a pu arriver à son ami, décide de se rendre sur place. En Turquie, l'antichambre de l'État islamique, il rencontre des passeurs qui aident les gens à fuir le groupe extrémiste et, pour Raed, essaieront de localiser le Montréalais parmi 27 000 individus qui ont joint l'État islamique. T'es où Youssef?, à Télé-Québec, lundi, 21h.

Les secrets des chansons

André Manoukian, auteur-compositeur-musicien-chroniqueur, baigne dans la musique depuis toujours. Il a travaillé avec les Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Diane Dufresne, Nicole Croisille et combien d'autres, en plus de composer des musiques de films. Et pour notre grand plaisir, il aime dévoiler l'origine de certaines chansons-cultes.

Samedi, 20h, à TV5, il nous fait découvrir La vie secrète des chansons. D'entrée de jeu, on apprend que Casser la voix, composée par Patrick Bruel à ses débuts, le fut à la suite d'un moment de flottement. Cette chanson résulte de son infini désir de vivre intensément sa nouvelle carrière.

La chanson Capri, c'est fini!, qui s'est vendue à 11 millions d'exemplaires, a propulsé Hervé Vilard dans le monde des grands alors qu'issu de familles d'accueil, il avait un avenir qui s'annonçait plutôt sombre jusqu'à ce qu'il rencontre Daniel Cordier, qui devient son tuteur.

Puis, on apprend comment Les feuilles mortes, d'abord composée pour les besoins d'un film, a failli sombrer dans l'inconnu n'eût été d'Yves Montand.

Pourquoi Serge Lama rend-il hommage, avec Mon ami, mon maître, à un homme qui l'a pris en charge durant 18 mois après un terrible accident, et pourquoi Georges Moustaki est devenu Le métèque? On verra aussi Michel Fugain, qui a vendu un million de 45 tours d'Une belle histoire», Barbara, qui a connu un succès instantané avec Ma plus belle histoire d'amour et d'autres encore.

Mammographie : oui, mais?

À RDI, lundi, 20h, Au nom de tous les seins jette un doute sur le dépistage du cancer du sein. Dans plus de 90 % des cas, la mammographie ne détecterait rien de suspect et sur 100 biopsies découlant du dépistage, 10 seulement seraient de vrais cancers. La plupart du temps, il s'agirait plutôt de lésions précancéreuses qui, peut-être, ne se développeront jamais. Et il faut savoir que la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent occasionner des problèmes cardiaques et d'autres maladies. On dit même que des femmes bien portantes sont décédées après avoir suivi certains traitements.

En vrac

À Deux filles le matin, Marie-Claude Barrette et Lise Dion, coanimatrice de la semaine, discutent lundi, en compagnie de Shirley Théroux et Marie-Claude Lavallée, de ce que les femmes mûres pensent de différents sujets d'actualité. Mardi, India Desjardins et Patrick Groulx parlent de La peine d'amour, alors que mercredi, Maude Guérin et Patrice Godin ont des Questions pour un gastro-entérologue. Ces trois émissions sont présentées à 9h59, à TVA.

L'actualité criminelle

Toujours très actif dans le monde judiciaire, Claude Poirier propose 100% Justice, un nouveau magazine qui a déjà pris son envol la semaine dernière. Il donne rendez-vous à ceux qui souhaitent être au fait de l'actualité judiciaire, car, chaque semaine, il fera un survol de l'actualité criminelle de la semaine, et sa vaste expérience contribuera à démêler les liens qu'il peut y avoir entre certains événements. Il accueillera également des invités pour commenter. À Canal D, vendredi, 19h.