Pascal Morrissette: encyclopédie éclatée

Formé à l'École nationale de l'humour, celui qu'on a pu voir dans les émissions Vrak Attak à Vrak Tv et Boom, c'est canon! à TFO est aux anges depuis que les tournages de Cochon dingue ont débuté cet automne.

«On nous a donné un mandat créatif : développer la créativité chez les jeunes et les outiller pour penser en dehors de la boîte. Ça m'a allumé à 100 %! Je suis un créatif dans la vie, j'ai toujours une idée qui en amène une autre, puis une autre, ce qui est un peu le concept de notre émission», indique-t-il.

Chaque thème développé (les poubelles, le soleil, la mémoire, les cactus...) offre des occasions aux jeunes du primaire d'apprendre une foule de données, sérieuses ou loufoques, à travers des reportages sur le terrain, des sketchs humoristiques, des vidéoclips, des jeux et des capsules.

«On est dans l'authenticité, même si c'est un mot à la mode. On ne veut pas jouer à l'animateur jeunesse, mais donner nos vraies opinions», note Morrissette.

Le tout crée une sorte d'entrée encyclopédique éclatée. À la télé, ça donne une émission foisonnante et bien garnie qui devient sur le Web le Wiki Dingue, un site que les enfants peuvent consulter pour revoir des extraits d'émissions, faire des défis ou écouter les vlogues des animateurs.

Les auteurs, chapeautés par François Avard, qui a signé Les Bougons mais a aussi travaillé sur Ramdam, tiennent compte des envies et des qualités des animateurs. «Chaque fois que l'équipe part en création, on reçoit un questionnaire», souligne Pascal Morrissette. Celui-ci a par exemple suivi un éboueur pendant une journée et visité une grotte secrète au coeur de Montréal. «J'ai aussi incarné la saleté et pris la place d'une voiture dans un lave-auto. C'était vraiment moi contre la machine, un moment dont je vais me souvenir longtemps!»

On verra des personnages récurrents, dont François Chaput le spécialiste de tout ce qui pue (Morrissette), Capitaine Jeu de mots (Pascal Barriault), Madame Jean-Marie, «une sorte de Jean-Luc Mongrain qui tente de répondre à des questions existentielles» (Marilou Morin) et Val Airoldi la spécialiste de la mode (Valérie Chevalier).

Les animateurs comptent bien s'amuser, mais se sentent aussi investit d'une mission : accompagner le développement des jeunes. «Je crois qu'on est de bons modèles. C'est hyper important pour moi que ce genre d'émission là existe au Québec», indique Pascal Morrissette.

Cochon dingue est diffusée du lundi au jeudi à 18 h (en rediffusion du mardi au vendredi à 7h) à Télé-Québec. http://cochondingue.telequebec.tv