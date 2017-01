Votre beau programme: une émission signée Véro

(Québec) Véronique Cloutier revient à la barre d'une émission de télé après trois ans de pause, où elle s'est concentrée sur la scène, avec le spectacle Les Morissette, et sur le Véro Show, à la radio. Avec Votre beau programme, elle mélangera sketchs, musique, danse et commentaire sur l'actualité, en recevant des vedettes, mais aussi autant des gens du public sur son plateau.

«J'attendais de vraiment avoir envie de revenir», note Véronique Cloutier, qui ne voulait surtout pas refaire quelque chose qu'elle avait déjà fait. «Votre beau programme, ce n'est pas un Bye Bye, ni Belle et Bum, ni Donnez au suivant, mais il y a des éléments de tout ça», résume-t-elle.

La colonne vertébrale de l'émission sera «son» actualité de la semaine, ce qui a retenu son attention. Les douze premières minutes seront consacrées à un dialogue avec Jean-Sébastien Girard, de l'équipe de La soirée est encore jeune, qui agit comme «coanimateur, complice et annonceur moderne». «Il peut se permettre d'être plus cinglant et corrosif dans son humour, dans ses commentaires. Ça fait un bel équilibre avec moi, je crois, indique Véronique Cloutier. Je suis contente qu'il soit là pour m'écoeurer. Je suis bonne joueuse, j'ai beaucoup d'autodérision, donc il peut y aller en masse».

Il y aura un invité «UDA» par semaine : Guylaine Tremblay (11 janvier), Ricardo (18 janvier), Antoine Bertrand (25 janvier), Mélissa Desormeaux-Poulin (1er février) ouvriront le bal. «Des gens que je sais généreux et efficaces sur un plateau, avec qui j'ai une bonne relation. Comme ce n'est pas simple ce qu'on fait, je voulais m'entourer de valeurs sûres pour la première saison.» Première ? Oui, car si Véro s'est restreinte à douze émissions cet hiver, elle espère bien remettre ça ensuite.

Ces invités se feront surprendre ou participeront à des numéros qui seront livrés en direct devant public. Un plateau de variété, très éclairé, avec un grand escalier et des estrades «habillées» d'une bande lumineuse défilante devraient donner un nouveau visage au Studio 42, la 2e maison de Véro.

L'équipe de l'émission est aussi partie à la recherche d'histoires ordinaires. «Je n'aime pas ce terme-là, parce que ça sonne quétaine, alors disons-le avec un sourire en coin: on va mettre de la magie dans le quotidien des gens. Quand je vais présenter quelqu'un du public, ce ne sera pas nécessairement quelqu'un avec une histoire très lourde, ou très exceptionnelle. Ça va être, par exemple, une mère qui se tape deux heures de route chaque matin pour aller travailler», explique-t-elle. On pourra suivre l'humoriste Alex Perron, qui ira écouter l'émission chez des téléspectateurs différents, en direct sur les réseaux sociaux.

Le menu est costaud. «On a un peu le vertige. C'est un train qui part le 11 janvier et qui va s'arrêter le 29 mars. Un projet essoufflant et un défi magnifique. On a une chance inouïe de pouvoir faire ça.»

Votre beau programme sera diffusé les mercredi 21h à ICI Radio-Canada télé dès le 11 janvier.