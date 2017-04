L'hiver au petit écran

Daphné Bédard

Le Soleil Le Soleil Suivre @daph_bed (Québec) Cet hiver marque le grand retour de Véro au petit écran depuis son départ des Enfants de la télé en 2014. Les premiers mois de 2017 laisseront aussi la place à bon nombre de nouvelles séries prometteuses et à des retours attendus. À découvrir pendant les longs mois froids qui s'en viennent, emmitouflés sous la couverture. Coup d'oeil aux 18 émissions à ne pas manquer.

Véro, Séraphin et compagnie

Votre beau programme On n'a pas vu Véro à la barre d'une émission régulière depuis 2014, alors qu'elle avait quitté le plateau des Enfants de la télé pour se consacrer entre autres à son spectacle d'humour Les Morissette avec son mari. Malgré les détails qui ont été communiqués, le concept de Votre beau programme demeure assez nébuleux. On parle d'une émission de variétés de 60 minutes dans laquelle on fera un bilan de la semaine avec humour et divertissement. Sketchs, parodies et hommages seront mis de l'avant pour traiter de l'actualité des derniers jours. Le tout devant un public qui sera appelé à participer à l'émission. La télé d'État a toujours une confiance aveugle en sa star Véronique Cloutier. Espérons seulement que le concept sera à la hauteur. Début : le mercredi 11 janvier, 21h, à ICI Radio-Canada Télé On n'a pas vu Véro à la barre d'une émission régulière depuis 2014, alors qu'elle avait quitté le plateau despour se consacrer entre autres à son spectacle d'humouravec son mari. Malgré les détails qui ont été communiqués, le concept dedemeure assez nébuleux. On parle d'une émission de variétés de 60 minutes dans laquelle on fera un bilan de la semaine avec humour et divertissement. Sketchs, parodies et hommages seront mis de l'avant pour traiter de l'actualité des derniers jours. Le tout devant un public qui sera appelé à participer à l'émission. La télé d'État a toujours une confiance aveugle en sa star Véronique Cloutier. Espérons seulement que le concept sera à la hauteur. Début : le mercredi 11 janvier, 21h, à ICI Radio-Canada Télé L'heure bleue

Contre le gros canon Véro, TVA a choisi de placer sa nouvelle série L'heure bleue, qui sera présentée les mercredis à 21h. Précisons toutefois que TVA a décidé de diffuser coup sur coup les deux premiers épisodes le 11 janvier, de 20h à 22h. Écrite par le solide duo d'auteurs Michel D'Astous et Anne Boyer, à qui on doit Yamaska, Le gentleman et Le retour, L'heure bleue place dès le début la trame dramatique. Un couple, joué par Benoit Gouin et Céline Bonnier, est en crise après la mort de leur garçon de 7 ans qui souffrait d'un trouble de déficit de l'attention. Un an après le drame, les parents ne vivent pas leur deuil de la même manière, ce qui donne lieu à des frictions. Robert Toupin, Sylvie Moreau et Marie-Hélène Thibault font aussi partie de la distribution. Début : le mercredi 11 janvier, 20h, à TVA Lâcher prise

Agrandir Le jeune Antoine Archambault, Simon Lacroix, Éric Paulhus, Sophie Cadieux et Sylvie Léonard Fournie par ICI Radio-Canada Télé

On aime bien l'écriture punchée d'Isabelle Langlois qui nous a aussi offert Rumeurs et Mauvais karma et qui collabore à Boomerang. Dans Lâcher prise, on plonge tête première dans le burn-out que vit Valérie Danault (Sophie Cadieux). Stéphane Lapointe (Tout sur moi) réalise les épisodes de 30 minutes de cette comédie dramatique dans lesquels on pourra aussi voir Sylvie Léonard dans le rôle de la mère de Valérie. Début : le lundi 9 janvier, 19h30, à ICI Radio-Canada Télé Catastrophe

Agrandir Rossif Sutherland et Julie Perreault Fournie par Super Écran

Julie Perreault sera la vedette de cette nouvelle sitcom aux côtés de Rossif Sutherland, fils de Donald et demi-frère de Kiefer, qu'on a pu voir dans les séries Urgences et Monk et à la télé québécoise dans le rôle de l'amant de Normand Despins dans Unité 9. La série commence par l'aventure sans lendemain d'Audrey et de Frank à la suite de laquelle celle-ci tombe enceinte. La réalisation a été confiée à Louise Archambault (Gabrielle). Début: en février, à Super Écran Jean Béliveau

Agrandir Pierre-Yves Cardinal et Madeleine Péloquin Fournie par Historia

Les amateurs de hockey voudront certainement jeter un oeil à cette minisérie de cinq épisodes sur la vie du grand joueur Jean Béliveau. On suit Béliveau, de 1950 à 1971, de ses débuts avec les Citadelles, en passant par les As de Québec jusqu'à ses 10 victoires de la Coupe Stanley. Pierre-Yves Cardinal chausse les patins de l'athlète. Jean Béliveau est la première série originale québécoise d'Historia. Madeleine Péloquin incarne Élise, la femme de Béliveau, Patrice Bélanger Boom Boom Geoffrion, Marc Beaupré prend les traits d'Henri Richard, Bruno Marcil de Maurice Richard et Stéphane Crête de René Lecavalier. Début: le 15 mars, 22h, à Historia Victor Lessard

Agrandir Julie Le Breton et Patrice Robitaille Fournie par Club Illico

Patrice Robitaille prend le visage de l'enquêteur Victor Lessard, héros de quatre polars de Martin Michaud dans cette série de 10 épisodes. Julie Le Breton joue sa coéquipière. L'histoire est celle du troisième roman, Je me souviens. Se relevant d'une mission qui a mal tourné, Lessard devra démasquer un tueur en série, dont les méthodes de torture s'inspirent de l'époque médiévale. L'enquêteur devra aussi se battre avec son passé trouble. Martin Michaud, appuyé d'une équipe d'auteurs, a lui-même écrit le scénario de Victor Lessard. Début: en mars, à Club Illico Sur-Vie

Agrandir Luc Picard et Pamela Anderson Fournie par Séries +

L'actrice d'Alerte à Malibu Pamela Anderson y joue une animatrice de téléréalité. C'est suffisant pour piquer notre curiosité! Produite par Fabienne Larouche, Sur-vie raconte l'histoire de l'actrice Frédérique Boileau (Mariloup Wolfe) qui tente sa chance aux États-Unis. À son retour au Québec, personne ne veut d'elle. Elle accepte donc de tourner une téléréalité avec son amoureux (Sébastien Huberdeau). La distribution de Sur-vie, plutôt hétéroclite, est impressionnante. Luc Picard, Monia Chokri, Anne-Marie Cadieux et Carole Laure en font partie. Sur-vie porte un regard plutôt cynique sur la célébrité et se moque de la convergence en télévision. Réalisée par Yves Christian Fournier (Blue Moon). Début : en avril, à Séries + Plan B

Agrandir Louis Morissette, Magalie Lépine-Blondeau, Émile Proulx-Cloutier et Fabien Cloutier Fournie par Séries +

On a hâte déjà au printemps pour voir ce qu'on qualifie de «suspense psychologique» avec Louis Morissette. Ce dernier se glisse dans la peau de Philippe Girard, un avocat qui se remet difficilement d'une rupture amoureuse. Il consultera Plan B, une entreprise qui permet de revenir dans le passé pour corriger ses erreurs. Aussi à l'écran : Magalie Lépine-Blondeau, Émile Proulx-Cloutier et Fabien Cloutier. Jean-François Asselin (Les pêcheurs) réalise les six épisodes. Début : le 4 mai, 21h, à Séries +

Autres nouveautés

Deuxième chance

Agrandir Marina Orsini et Patrick Lagacé Fournie par ICI Radio-Canada Télé

Marina Orsini et Patrick Lagacé présentent 20 personnes qui recherchent des gens de leur passé. Les animateurs de cette série documentaire se rendront jusqu'à Haïti, en France, en Angleterre et en Thaïlande pour retrouver les êtres aimés. Retrouvailles émouvantes en perspective. Début: le samedi 14 janvier, 20h, à ICI Radio-Canada Télé Karl & Max

Déjà présentée sur Club Illico l'an dernier, cette série met en vedette Charles Lafortune et Guy Jodoin dans la peau de deux amis qui découvrent le corps ensanglanté d'un homme dans une voiture. Leur petite vie paisible changera alors du tout au tout. Début: le lundi 9 janvier, 21h, à TVA Barmaids

Nouvelle téléréalité sur l'univers du monde des bars vu à travers les femmes qui y travaillent. Diffusée depuis le 5 janvier, les jeudis 21h30, à MusiquePlus Microphone

Agrandir Louis-Jean Cormier Fournie par Télé-Québec

Louis-Jean Cormier est l'hôte de ces quatre rendez-vous qui laisseront toute la place à la chanson francophone. Diffusée depuis le 5 janvier, les jeudis 20h, à Télé-Québec Orange Is the New Black

Les adeptes de séries américaines ne voudront pas manquer la traduction de cette oeuvre originale de Netflix se déroulant en prison et qui a remporté des dizaines de récompenses. Diffusée depuis le 4 janvier, les mercredis 21h, à MAX

Retours attendus

Agrandir Émilie Bierre, Martin Matte, Charles William Ross et Julie Le Breton Fournie par TVA

Les beaux malaises C'est en janvier que seront diffusés les deux épisodes ultimes de cette série créée par Martin Matte qui a connu tant de succès auprès du public. Diffusion: le dimanche 22 janvier, 20h30 et 21h, à TVA C'est en janvier que seront diffusés les deux épisodes ultimes de cette série créée par Martin Matte qui a connu tant de succès auprès du public. Diffusion: le dimanche 22 janvier, 20h30 et 21h, à TVA L'amour est dans le pré Cinquième saison de cette téléréalité où des agriculteurs tentent de trouver l'âme soeur. Espérons que celle-ci ne tombera pas dans le sensationnalisme de la dernière... Début: le jeudi 19 janvier, 20h, à V Cinquième saison de cette téléréalité où des agriculteurs tentent de trouver l'âme soeur. Espérons que celle-ci ne tombera pas dans le sensationnalisme de la dernière... Début: le jeudi 19 janvier, 20h, à V Les pays d'en haut

Agrandir Vincent Leclerc Fournie par ICI Radio-Canada Télé