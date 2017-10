Tom Petty est mort

L'artiste avait été retrouvé inconscient dimanche soir dans sa maison de Malibu.

Le rockeur avait été hospitalisé dans un état grave après une crise cardiaque, affirme le site internet d'informations sur les célébrités TMZ lundi.

Le musicien de 66 ans a été retrouvé dans sa maison de Malibu, en Californie, inconscient et sans pouls, selon des sources policières anonymes citées par TMZ.

Il ne montrait aucune activité cérébrale et «la décision a été prise de débrancher le respirateur artificiel», a précisé TMZ sur Twitter.

Les représentants de Tom Petty n'ont pas donné suite immédiatement.

Tom Petty - qui est connu pour des chansons comme "American Girl", "Don't Come Around Here No More" et "I Won't Back Down"- vient d'achever une tournée célébrant les 40 ans de son groupe les Heartbreakers.

Avec AFP