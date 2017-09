Katy Perry à rabais

Les sièges disponibles sont dans une large portion du parterre ou dans les sections 111, 112, 113 et 101, 120 et 121. On indique qu'à l'origine ces billets valaient 165,90 $. Ils sont désormais accessibles à 85 $.

Selon nos informations, cette façon de faire n'est pas propre à Québec. Elle est l'initiative du promoteur, AEG, qui a opté pour la même approche dans d'autres marchés. David Messier, directeur des communications et du marketing du Groupe sports et divertissement de Québecor, souligne qu'une offre sur Tuango avait aussi été faite pour le spectacle de Katy Perry à Montréal.

Contrairement à certains concerts dont les ventes ont été difficiles, celui de Katy Perry se serait bien vendu, quoique lentement, si l'on se fie au plan de Ticketmaster. Visiblement, on a voulu combler les sièges vides et l'effet «fromage gruyère» des sections proches de la scène. Il faut dire que les billets les plus coûteux sont ceux qui ont pris le plus de temps à s'écouler, sans doute en raison du côté familial que représente la clientèle de l'artiste et qui implique un montant important pour le parent qui accompagne son ou ses enfants à la représentation...

Ce n'est pas la première fois que Tuango est appelé en renfort pour des spectacles au Centre Vidéotron. On se souviendra d'un scénario similaire lors du passage de Simple Plan, où le public n'avait pas répondu à l'appel aussi fortement qu'espéré.