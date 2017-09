 Nominations au Gala de l'ADISQ: Bélanger, Pelgag et Alaclair en tête 

(Québec) Avec son univers «post-rigodon bas-canadien», le groupe hip-hop Alaclair Ensemble peut se vanter de faire mieux que la machine Céline Dion au tableau des nominations en vue du prochain gala de l'ADISQ : l'album Les frères cueilleurs récolte un total de six mentions par rapport aux quatre méritées par la diva pour Encore un soir . Nommés à 11 reprises, ce sont toutefois Daniel Bélanger et Klô Pelgag qui trônent au sommet de la liste de finalistes.

Avec les deux nominations supplémentaires partagées avec Koriass et Brown pour la tournée L'Osstidtour, la cueillette pourrait être riche pour Alaclair Ensemble. Idem pour Daniel Bélanger, qui voit Paloma inclus dans sept catégories artistiques et quatre industrielles. L'album L'étoile thoracique vaut à Klô Pelgag six mentions industrielles et cinq artistiques, dont celle de l'artiste s'étant le plus illustré hors Québec, où la native de Sainte-Anne-des-Monts côtoie Coeur de pirate, Peter Peter, Charles Richard-Hamelin et le regretté Leonard Cohen.

Parmi les auteurs et compositeurs, les créations rap d'Alaclair Ensemble se mesureront à celles d'Avec pas d'casque, de Klô Pelgag, de Daniel Bélanger et de Peter Peter. Ces deux derniers se retrouvent aussi dans la compétition des albums pop aux côtés de Patrice Michaud, Alex Nevsky et Vincent Vallières.

Le hip-hop promu

Promue au gala principal du dimanche soir, la catégorie hip-hop verra la troupe d'Alaclair opposée à l'un de ses membres, KNLO, ainsi qu'à Jacques Jacobus, La Carabine et Rymz. KNLO voit aussi son album Long jeu lui valoir une place parmi les prétendants au titre de Révélation de l'année, tout comme Émile Bilodeau, Alexe Gaudreault, Samuele et Saratoga.

Valérie Carpentier, Luc De Larochellière, Céline Dion, Catherine Durand et Damien Robitaille mèneront le combat parmi les albums dits «adultes-contemporains», tandis que l'arène rock offrira un affrontement entre les groupes Chocolat, Gazoline, Les Dales Hawerchuk, Les Taverneux et la formation de Québec Caravane.

Comme c'est la coutume, le public sera invité à voter pour les interprètes féminines et masculins. Chez les dames, ça se jouera entre Valérie Carpentier, Céline Dion, Ariane Moffatt, Safia Nolin et Klô Pelgag. Du côté des messieurs, Daniel Bélanger, Koriass, Patrice Michaud, Alex Nevky et Vincent Vallières sont en concurrence. Le groupe - 2Frères, Les Cowboys Fringants, Les Soeurs Boulay, Les Trois Accords et Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau sont finalistes - et la chanson de l'année seront aussi choisis par vote populaire.

Deux premières vagues de trophées Félix seront distribuées le 26 octobre lors du gala de l'industrie (hors d'ondes) et du Premier gala, animé par Sébastien Diaz à Télé-Québec. Louis-José Houde reprend la barre du grand gala diffusé à ICI Radio-Canada Télé le 29 octobre.

La liste complète des nominations est en ligne au adisq.com/gala