Sur le radar

La formation de rock progressif Mystery, qui a récemment lancé le double album live Second Home, ainsi qu'un DVD du même nom, enregistré aux Pays-Bas, s'arrête à Québec vendredi. La troupe montréalaise défendra des pièces de son dernier album, Delusion Rain, en plus de survoler l'ensemble de son répertoire. Les Montréalais, qui reviennent d'Europe, se produiront au Cercle, à compter de 20h. Billets : 30 $ sur lepointdevente.com. Nicolas Houle ***

Cinéma: un festival qui a du coeur

Il y a des festivals de cinéma pour tous les goûts, mais celui-ci est étonnant : le Festival international du film médical de Québec. Ce festival vise à créer une interaction entre le monde médical, le grand public, les étudiants et les professionnels du cinéma et des médias. Pour sa première édition, jeudi et vendredi, il présentera en première Et les mistrals gagnants. Le documentaire, qui prendra ensuite l'affiche le 22 septembre, relate le quotidien et la joie de vivre de cinq enfants atteints de différentes maladies sévères. Il sera projeté en présence de sa réalisatrice Anne-Dauphine Julliand et de Pierre Lavoie, bien connu pour le célèbre défi à vélo qui porte son nom. La projection aura lieu jeudi à 19h30, au Musée de la civilisation, et sera suivie d'une discussion. Pour plus d'information : www.quebecfilmmedical.com. Éric Moreault ***

Le bus d'Ubus au Festival de marionnettes

Ubus Théâtre, qui fait voyager ses spectateurs dans un autobus scolaire converti en théâtre de poche, fera escale au Domaine Maizerets le temps de cinq représentations de sa dernière création, Le piano à voile, dans le cadre du deuxième Festival de marionnettes de Québec.

Ceux qui ont raté le passage d'Ubus Théâtre le printemps dernier au Périscope ont l'occasion de se reprendre en fin de semaine. La compagnie, qui fait voyager ses spectateurs dans un autobus scolaire converti en théâtre de poche, fera escale au Domaine Maizerets le temps de cinq représentations de sa dernière création, Le piano à voile, dans le cadre du deuxième Festival de marionnettes de Québec (programmation complète au www.festivaldemarionnettes.ca). Experte en théâtre d'objets et de marionnettes miniatures, Ubus nous amène avec ce spectacle rempli de résilience et de compassion sur la trace d'un musicien esseulé. La troupe d'Agnès Zacharie fera ensuite ses valises puisqu'elle s'apprête à faire de nouveau rouler son bus sur les routes de France : à partir du mois prochain, Le piano à voile sera présenté en Champagne-Ardenne, en Picardie et en Auvergne. Geneviève Bouchard ***

Simple Plan regarde dans le rétroviseur

Simple Plan se produira le 19 septembre au Capitole.