Il y a 40 ans, Maria Callas s'éteignait

Et Maria Kalogeropoulou devint La Callas

Le 2 août 1947, le rideau tombe sur le dernier acte de La Gioconda de Ponchielli dirigée par le chef Tullio Serafin dans les arènes de Vérone. L'ovation qui s'élève salue la naissance d'une étoile. Née le 2 décembre 1923 à New York, la jeune cantatrice a fait ses classes en Grèce et chante déjà depuis huit ans lorsqu'elle rencontre en 1947 Gian-Battista Meneghini, un industriel passionné de bel canto de 28 ans son aîné qui devient son impresario et l'épouse en 1949.

En 1954, elle perd 30 kg et se mue en diva absolue, se produisant dans les plus grands opéras, sans ménager sa voix. «Depuis qu'elle a obligé l'opéra à se souvenir qu'il était aussi une manifestation théâtrale, les défilés de chanteurs ventripotents et de cantatrices rondelettes venant pousser leur air sur le devant de la scène ne sont plus acceptables», écrira l'AFP au moment de sa mort.