Youssou N'Dour parmi les lauréats du «Nobel des arts»

Deux artistes africains, la vedette de la musique sénégalaise Youssou N'Dour et le sculpteur ghanéen El Anatsui, font partie des lauréats du 29 e Praemium Imperiale, considéré comme le «Nobel des arts» qui récompense aussi cette année la légende de la danse Mikhail Baryshnikov.

Ce prix prestigieux, dont le palmarès a été annoncé mardi à Paris, a été créé en 1988 par la Japan Art Association. Chacun des cinq lauréats recevra la somme de 15 millions de yens (environ 175 000 $CAN) lors d'une cérémonie le 18 octobre à Tokyo de la part du prince Hitachi, frère cadet de l'empereur Akihito.

La bourse pour les jeunes artistes, créée en 1997, a été attribuée à une formation libanaise : la Zoukak Theatre Company and Cultural Association.

Auteur-compositeur, issu d'une famille de griots, Youssou N'Dour, 57 ans, a créé un son unique mêlant le mbalax sénégalais au jazz, au soul et à la musique pop. Des collaborations avec Peter Gabriel, Paul Simon ainsi qu'un duo avec Neneh Cherry ont fait de lui une vedette internationale.

Après quelques années consacrées à la politique et aux affaires, il a sorti l'an dernier son 34e album, intitulé Africa Rekk. Il est le premier artiste sénégalais à recevoir ce prix.

Autres lauréats

Célèbre pour ses tapisseries en métal, El Anatsui, né en 1944, est l'un des plus grands artistes africains vivants, dont les oeuvres, inspirées des traditions culturelles africaines qu'il conjugue avec les recherches esthétiques contemporaines, ont été exposées dans les plus grands musées.

Artiste le plus cher d'Afrique, il est le premier Ghanéen récompensé par la Japan Art Association.

Au palmarès figure également Mikhail Baryshnikov, 69 ans, le dernier danseur d'exception à avoir franchi le rideau de fer. D'origine russe, naturalisé américain, il a fui son pays au cours d'une tournée en 1974, avant de danser dans les compagnies les plus prestigieuses au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Fin 2016, il a incarné une autre légende de la danse, Nijinski, dans Letter to a Man de Bob Wilson, à Paris. Il est également acteur et a notamment joué à Broadway.

L'artiste d'origine iranienne Shirin Neshat (60 ans) et l'architecte espagnol Rafael Moneo (80 ans) ont également été primés.

La première, reconnaissable à ses yeux soulignés de khôl, vit à New York et produit depuis des années des installations photo et vidéo si controversées qu'il lui est impossible de les présenter publiquement dans son pays d'origine.

Le second a transformé la gare d'Atocha à Madrid et a contribué à l'extension du musée du Prado. Il a reçu le Prizker -le Nobel d'architecture- en 1996 pour son travail qui intègre les bâtiments dans leur environnement urbain.