Rentrée spectacles: la fièvre des planches

Roger Waters, 6 et 7 octobre, au Centre Vidéotron Roger Waters est de retour en ville deux fois plutôt qu'une. L'ex-Pink Floyd qui, à une certaine époque, avait eu du mal à s'imposer sous son propre nom, a réussi à retrouver sa place au sommet en revoyant Dark Side of the Moon et The Wall en tournée. Et son matériel solo dans tout ça? Il ne risque pas d'être tellement plus présent pour les concerts de Us+Them : Waters annonce qu'il jouera les classiques des Floyd. Quelques titres de Is This The Life We Really Want?, son premier album de nouveau matériel en 25 ans, se faufileront tout de même.

Katy Perry, 9 octobre, au Centre Vidéotron Katy Perry devait faire sa première visite à Québec le 10 septembre, mais des délais dans la production de sa tournée l'ont forcée à reporter son séjour au 9 octobre. Il semble que ce léger retard trahisse une proposition audacieuse, puisque le spectacle se veut un «voyage imaginatif entre l'espace et la terre, des planètes jusqu'au fond de nos océans» par l'entremise du parcours musical de la chanteuse. Perry présentera les titres de son récent Witness, de même que ses succès, entourée de son groupe et d'une troupe de danseurs.

Imagine Dragons, 26 octobre, au Centre Vidéotron Autre visite attendue que celle d'Imagine Dragons. Les gars de Las Vegas, qui ont lancé Evolve, leur troisième album, un peu plus tôt cette année, se lancent dans une longue tournée américaine à compter de la fin septembre avec Grouplove et K.Flay comme artistes invités. Dan Reynolds et ses comparses défendront les nouvelles Believer, Thunder ou Evolve, sans omettre, bien sûr, les incontournables Radioactive ou Demons.

Johnny Clegg, 17 octobre, au Palais Montcalm Si certains artistes en seront à leur premier passage en ville cet automne, Johnny Clegg, lui, en sera à son dernier. Le Sud-Africain, auquel on avait diagnostiqué un cancer en 2015, profite d'une rémission pour faire ses adieux aux fans. Il sera entouré de son propre groupe, qui compte cinq musiciens, dont le complice de longue date, Andy Innes, à la guitare. Le concert se veut un voyage à travers ses plus de 35 ans de carrière, de sa première formation, Juluka, à ses années solo, sans omettre, bien sûr, Savuka.

Timber Timbre, 17 novembre, à l'Impérial Ça faisait un moment que Timber Timbre s'était manifesté, occupé à enregistrer Sincerly, Future Pollution entre Montréal et Paris - l'album est paru ce printemps - ou alors à collaborer avec des artistes comme Adam Cohen. Le groupe, que certains ont peut-être vu au Festif cet été, s'amène à Québec avec ses musiques sombres et texturées , de même que la voix unique de son leader, Taylor Kirk. Nicolas Houle

ÉGALEMENT SUR LES PLANCHES Mystery, 15 septembre, Le Cercle

The Dears, 16 septembre, Le Cercle

Yes, 18 septembre, Grand Théâtre

Simple Plan, 19 septembre, Capitole

Tony MacAlpine, 19 septembre, Le Cercle

Bruce Cockburn, 20 septembre, Palais Montcalm

Pierre Kwenders, 22 septembre, Le Cercle

We Are Wolves, 23 septembre, Le Cercle

Moulettes, 5 octobre, Palais Montcalm

Magneto, 16 octobre, Petit Champlain

Paco De Lucia Project, 19 octobre, Palais Montcalm

Piers Faccini, 1 er novembre, Le Cercle

Geoffroy, 3 novembre, Impérial

Daniel Lanois, 10 novembre, Grand Théâtre

Sussex, 18 novembre, Palais Montcalm

Diana Krall, 21 novembre, Grand Théâtre

The Barr Brothers, 23 novembre, Impérial

Jean-Michel Blais, 30 novembre, Grand Théâtre

Children of Bodom, 30 novembre, Impérial

The Souljazz Orchestra, 1 er décembre, Le Cercle

Harry Manx, 1er décembre, Grand Théâtre

Spectacles francophones

MHD, 17 septembre à l'Impérial Il est la nouvelle coqueluche du rap français, sa musique cumule les clics en ligne par centaines de millions et non content de rallier les fans qui partagent sa langue, il a aussi fait craquer les Drake et Madonna de ce monde. Après avoir fait salle comble dans la Métropole, MHD (ou Mohamed Sylla de son vrai nom) vient montrer de quel bois il se chauffe dans la capitale, en clôture de l'événement Saint-Roch Expérience.

La Grande Sophie et Delphine de Vigan, 25 septembre au Théâtre Petit Champlain L'une et l'autre, c'est une rencontre entre la musique et la littérature, entre les univers de l'auteure-compositrice-interprète La Grande Sophie et de l'écrivaine Delphine de Vigan. Les deux artistes françaises débarquent dans la capitale avec un spectacle décrit comme «une lecture musicale intime» et qui a déjà fait un bon bout de chemin dans l'Hexagone. Une soirée présentée par la Maison de la littérature, mais dans l'enceinte du Théâtre Petit Champlain. Philippe B, 21 octobre à l'Impérial Auteur-compositeur-interprète de talent, Philippe B a fait paraître au printemps dernier La grande nuit vidéo, un cinquième album solo qui oscille constamment entre le quotidien et le grandiose. Celui qui se plaît à encadrer sa création dans des concepts s'est armé de cordes pour offrir un rendu cinématographique à l'ensemble. Reste maintenant à voir comment ces chansons vivront sur les planches...

Damien Robitaille, 19 octobre au Grand Théâtre Cinq ans après le très tropical Omniprésent, Damien Robitaille nous est revenu il y a quelques mois avec Univers parallèles, un quatrième album qui délaisse les sonorités latines, mais pas les mélodies accrocheuses ni la vivacité de la plume. Doué pour les rimes fantaisistes, le Franco-Ontarien étonne et fait sourire, même quand les thèmes qu'il aborde sont plus graves. Et comme sa réputation de showman n'est plus à faire, gageons que les retrouvailles seront festives.

Daran, 7 novembre au Cercle Pour son dernier spectacle, Le monde perdu, Daran avait choisi de marier musique et arts visuels en s'associant à la dessinatrice Geneviève Gendron. Le Québécois d'adoption s'apprête à lancer son dixième album en carrière, Endorphine, attendu le 22 septembre. Une collection, nous dit-on, faite pour être jouée sur scène «sans réfléchir». Avec un spectacle prévu en novembre, nous n'aurons pas à attendre trop longtemps pour tester la formule. Geneviève Bouchard