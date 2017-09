Bientôt la fin pour The Hunters

William Duguay-Drouin (batterie), Dominic Pelletier (guitare et voix), Raphaël Potvin (basse) et Guillaume Méthot (guitare) poursuivront sous le nom de Caravane, et enterreront The Hunters.

Geneviève Bouchard

(Québec) Les fans du groupe The Hunters ne devraient pas manquer leur chance de le voir, vendredi au festival Envol et Macadam : les jours sont comptés pour la formation punk-rock, qui mettra sous peu fin à l'aventure. Le quatuor de Québec, qui continuera de rocker en français sous la bannière de Caravane, enterrera en bonne et due forme ses premières amours musicales lors d'une tournée d'adieu dont les dates seront annoncées sous peu.

Depuis quelques années, le groupe menait une double vie musicale : au punk rock anglophone de The Hunters qui suivait les musiciens depuis l'adolescence s'est ajouté plus récemment le rock franco de Caravane. Dans une longue lettre revenant sur ce double parcours musical, le chanteur Dominic Pelletier confirme que ses complices et lui se concentreront dorénavant sur la deuxième avenue. Parce que les apparitions des Hunters se faisaient de plus en plus rares. Et parce que le virage dans sa langue maternelle s'est avéré fertile. «Un projet rock francophone nous stimulait beaucoup plus que de continuer à faire ce qu'on avait toujours fait dans des conditions qui ne s'amélioraient jamais. D'ailleurs, la décision que j'ai prise de vouloir chanter en français a été la meilleure décision de ma vie», indique Pelletier dans la lettre, publiée dans son intégralité (voir plus bas). «En commençant Caravane, on voulait faire un projet qui nous représentait à ce moment-là. On a toujours été comme ça. C'est pour ça que les albums des Hunters ont toujours été aussi différents. On veut avancer sans recommencer deux fois. Se réinventer à chaque fois et être fiers de ce qu'on fait en allant toujours au bout des choses. Je pense sérieusement qu'on est allé au bout de celle-là», écrit aussi le chanteur, qui précise néanmoins que son «vieux band punk» allait lui manquer. Premières fois «On a tout fait pour la première fois avec ce groupe-là. On a appris à jouer, on a voyagé et rencontré des gens formidables un peu partout sur la planète. On ne serait jamais devenus les gars qu'on est aujourd'hui sans ce projet-là.» The Hunters laissera quelques nouvelles chansons en cadeau d'au revoir à ses fans - deux d'entre elles ont été dévoilées dernièrement - ainsi qu'une poignée de spectacles qui devraient les ramener en Europe et dont les dates seront annoncées prochainement. D'ici là, le quatuor se produira à l'îlot Fleurie vendredi à 18h30.

Lettre de Dominic Pelletier, chanteur de The Hunters et Caravane