Effondrement d'une scène de Radiohead: les accusations suspendues

Ces retards ont enfreint le droit des accusés à être jugés dans des délais raisonnables, a expliqué la juge Ann Nelson, de la Cour de justice de l'Ontario.

Dans son jugement de 21 pages, la juge Nelson a précisé que le dossier était complexe et qu'il exigeait plus de temps que d'autres dossiers, et qu'en tenant compte de toutes les circonstances exceptionnelles qui étaient en jeu, cette cause aurait tout de même nécessité trop de temps avant d'en arriver au procès.

La Cour suprême du Canada, note Mme Nelson, a imposé une limite de 18 mois pour les procédures des tribunaux provinciaux, et ce dossier - qui aurait pris près de cinq ans à compléter si un deuxième procès avait été accordé - aurait nécessité plus de trois fois cette limite.

La cause en question est liée à un incident survenu le 16 juin 2012, quelques heures avant le concert attendu du groupe britannique Radiohead, à Toronto. Une partie de l'imposante scène s'était alors effondrée et un technicien britannique de 33 ans, Scott Johnson, avait été tué. Trois autres personnes avaient été blessées.