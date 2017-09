Malade, Lady Gaga reporte son spectacle à Montréal

La chanteuse a reporté son spectacle prévu, lundi soir, au Centre Bell, à Montréal en raison de problèmes de santé.

Rejointe au téléphone quelques heures après l'annonce, Marie-Anne Sirois, qui avait des billets pour le parterre, peinait à retenir ses larmes.

La jeune femme de 22 ans attendait depuis 8 heures devant le Centre Bell afin d'être le plus près possible de la scène, lorsque Lady Gaga a annoncé le report sur Twitter, vers 17h.

«Tout le monde était sous le choc. Nous, notre première réaction a été de ne pas bouger en espérant que ça se règle tout seul», a-t-elle raconté.

«C'était la folie, c'était vraiment chaotique, tout le monde pleurait», a décrit l'admiratrice qui attendait de voir la chanteuse d'aussi près depuis trois ans.

Pour Julie Houde, le report du spectacle était aussi une déception, puisqu'il s'agissait de son premier spectacle de Lady Gaga.

«On est un peu sous le choc quand on apprend que le spectacle auquel on s'est préparé toute la journée est annulé» a dit Mme Houde.

La chanteuse a annoncé sur Twitter qu'elle devait renoncer à monter sur scène, ayant des problèmes persistants après avoir chanté sous la pluie la semaine dernière au Citi Field à New York. Elle a indiqué que son équipe travaillait à organiser une reprise du spectacle à une date ultérieure.

Live Nation et evenko ont également confirmé en fin d'après-midi que le spectacle était reporté. Les organisateurs ont affirmé que la chanteuse avait pris la journée pour se reposer, mais que malheureusement, il lui avait été conseillé par son médecin de reporter le spectacle au Centre Bell en raison d'une infection respiratoire et d'une laryngite.

Lady Gaga a dit sur Twitter qu'elle ne pouvait «être plus dévastée» de devoir reporter sa prestation à Montréal, se disant grandement désolée pour «tous les gens qui avaient à coeur de venir (la) voir ce soir».

«Je chante tout en direct, et me fais une fierté de tout donner, mais lorsque j'ai chanté dans la pluie au Citi Field, j'ai été malade», a-t-elle affirmé.

De la pizza

Plus tard en soirée, la chanteuse a écrit qu'elle offrait de la pizza à tous ses admirateurs qui se trouvaient à l'extérieur de l'hôtel William Gray, où elle résidait.

«Je vous aime tellement et je suis vraiment navrée. Vous êtes les meilleurs fans», a-t-elle alors ajouté.

Les détenteurs d'une place pour le spectacle sont appelés à conserver leur billet dans l'attente d'informations additionnelles.