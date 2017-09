Festival de musique émergente: résonnances abitibiennes

Le vétéran a blagué que, pour survivre dans ce métier, «il faut émerger deux, trois, quatre fois»! J'ai eu la chance de discuter avec lui avant sa performance et il ne cachait pas son bonheur d'être en ville, au coeur de cette offre musicale éclatée et de ces jeunes loups.

«On se pose toujours la question "suis-je pertinent en 2017?" En même temps, il ne faut pas à tout prix être hip, car c'est un piège, on peut se mettre à calculer les choses et ça, c'est dangereux. Mais il ne faut pas rester assis sur ses formules et son classicisme, car on reste figé dans le passé. Il faut être à l'écoute et le FME est comme un petit challenge...»

Duparquet

Mais quel est le lien entre le chanteur de Sur la route et l'Abitibi? Flynn a dans sa besace la chanson Duparquet, qui relate la jeunesse de sa mère dans cette petite ville située à quelque 40 minutes de Rouyn-Noranda. Quand il l'a entonnée, vendredi, le public réuni dans l'exigu club Chimo était tout ouïe.

Ce n'est pas la première fois que cette pièce fait un tel effet : le chanteur me confiait qu'il l'a interprétée à Rouyn-Noranda une première fois en solo, alors qu'elle était inachevée, puis durant la tournée de son récent album Sur la terre, où une belle surprise l'attendait au terme de la représentation.

«C'était assez particulier, parce que j'avais toute une délégation, ce que je ne savais pas, de Duparquet, qui est venue me saluer après le spectacle, dont monsieur le maire! C'était très touchant. Et il y avait même des personnes - c'était des gens en haut de 50 ans - qui m'ont donné des photos de ma mère, que je n'avais jamais vue avant, car elle a passé son enfance, jusqu'au début de son adolescence à Duparquet.»

À la manière d'un journaliste, Flynn avait invité sa mère à lui raconter, dans le détail, sa jeunesse heureuse dans ce coin de pays. Il en a tiré cette composition, un cadeau qu'elle lui a fait et qu'il lui a fait, en retour.

L'histoire n'est pas terminée : samedi, Flynn espère pouvoir aller faire un pèlerinage à Duparquet, question de voir la maison où sa mère a grandi et d'y prendre quelques photos...

Makwa