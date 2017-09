Festival de musique émergente: de la couenne d'écorce d'Abitibi

(Rouyn-Noranda) En faisant mes bagages pour mettre le cap sur le Festival de musique émergente, mercredi soir, je croyais que j'exagérais en apportant mon manteau d'hiver et ma tuque. Bien des heures plus tard, lorsque j'ai foulé le tarmac de l'aéroport de Rouyn-Noranda, je me demandais pourquoi je ne les avais pas encore enfilés...

Huit petits degrés Celsius. Voilà ce qui m'a d'abord accueilli dans les terres de Richard Desjardins, avant que la chaleur des gens du FME, qui attendaient musiciens, professionnels et médias, ne compense.

«Non, mais le mec qui nous a accueillis, il est en bermudas?» m'a interrogé, incrédule, André Bourgeois, de l'agence brésilienne Urban Jungle, où l'on trouve entre autres CéU et Bixiga 70.

Il avait bien vu. Bertrand, qui était en charge nous conduire à notre hôtel, arborait même t-shirt et sandales! Quand je me suis inquiété pour son confort, il m'a immédiatement rassuré : sa peau, c'est de «la couenne d'écorce d'Abitibi»!

C'est dans ce climat frisquet et changeant - pluie, vent et soleil se succédant presque sans relâche - que le 15e FME a pris son envol. Envol est le mot. L'accès à la grande scène de la 7e rue, sorte de centre névralgique avec ses divers kiosques et autres sites, est magnifique. On y trouve trois corbeaux, l'un sur le bitume, l'autre sur un tronc d'arbre et le dernier occupé à picorer, au sommet du mur blanc de l'entrée.

Pour les yeux aussi

Au Festival, on ne parle donc pas qu'à vos oreilles. Les yeux sont également sollicités : chaque lieu est décoré et aménagé de façon créative, originale et chaleureuse. Ici un mur d'écran de téléviseurs, là un poteau donnant la direction des grands événements situés à des centaines de km, au sol, des oasis de gazon sur l'asphalte, etc. Même les papilles ne sont pas négligées, avec le traditionnel méchoui de l'ouverture... On dit souvent qu'au-delà de la programmation, un festival doit offrir une expérience pour se distinguer. Visiblement, ici c'est ce qui motive les amateurs à faire de longues distances.

Question de me faire graduellement une «couenne d'écorce d'Abitibi» en cette journée d'ouverture, j'ai fait des allers-retours entre les scènes intérieures et extérieures, entre les expérimentations de Thus Owls, en sextette, qui étrennait son nouveau matériel, prometteur, et la proposition décontractée -parfois trop - de La Bronze. Entre la pop joliment orchestrée d'Andy Shauf, bien servie par l'acoustique de l'Agora des arts et la world d'un Pierre Kwenders qui a amplement dansé.

Avant qu'A Tribe Called Quest ne monte sur les planches extérieures, King Abid faisait son test de son. L'artiste de Québec en était à son septième passage au FME, mais à son premier en solo. Heythem Tlili me racontait qu'il aime tout dans ses aventures en Abitibi. Des 10h à 11h qu'il conduit pour y venir jusqu'aux performances. Et par dessus tout, il adore se retrouver au camp Flavrian, où sont logés presque tous les artistes et où chaque soir de festival s'achève sur un feu. «Les vrais choses - et les bonnes blagues - se disent autour d'un feu. Il y a une année où c'est moi qui l'a allumé et qui l'a éteint!»

King Abid, qui se produisait avec Dragos Chiriac (Men I Trust), n'est pas le seul artiste de Québec qui sera au FME, puisqu'on verra Alaclair Ensemble et The Seasons. D'ici là, notre homme aura eu le temps de profiter du feu de la première soirée officielle. De sa beauté et, surtout, de sa chaleur!