50 artistes mobilisés pour Petite-Vallée

Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Les Soeurs Boulay, Lisa LeBlanc, Richard Séguin et Paul Daraîche figurent sur la longue liste de volontaires (voir la liste ci-bas) souhaitant témoigner leur appui à la petite communauté gaspésienne, qui accueille chaque année le Festival en chanson de Petite-Vallée.

«C'est fou! C'est le Québec qui va être sur la scène. Il n'y a pas un rassemblement de Saint-Jean-Baptiste qui a eu ça», se réjouit le directeur général et artistique du festival, Alan Côté.

Le concert du Centre Vidéotron s'inscrit dans la campagne de financement Autour du feu pour Petite-Vallée (autourdepetitevallee.com), qui vise à amasser un million de dollars pour la reconstruction du théâtre. Un montant que M. Côté décrit comme «la mise de fonds» d'un projet qu'il estime à environ 5 millions $.

Avant l'incendie, des travaux devenaient inévitables au lieu de diffusion, menacé par l'érosion. «Les vagues de la grande tempête du 30 décembre ont arraché des escaliers et sont montées à 10 pieds de l'entrée du sous-sol du théâtre», détaille M. Côté, qui souhaite profiter du triste événement pour repenser les infrastructures de la Vieille Forge. «On va essayer de faire de quoi d'intelligent, note-t-il. On va tout rebrasser le terrain, on va songer à des solutions. Inévitablement, ça va coûter plus cher.»

«Solidarité naturelle»

Alan Côté dit compter sur l'appui des gouvernements dans ses démarches. «À 10h le matin du feu, il y avait cinq ministres qui m'avaient appelé pour dire : "on est là avec toi"», raconte celui qui dit espérer «que la conscience qui est là au Québec pour la chanson se reflète dans l'aide gouvernementale».

En conférence de presse, jeudi, le maire de Québec, Régis Labeaume, a invité ses concitoyens à refléter la «solidarité naturelle» qui unit la capitale et l'est de la province. «La vie culturelle, ça ne peut pas juste être à Montréal et à Québec. Ça doit être aussi en région», a-t-il clamé. Pour l'occasion, la Ville ne percevra pas les quatre dollars généralement récoltés sur chaque place vendue à l'amphithéâtre. Aucun frais de service ne sera demandé par Ticketmaster sur les billets, en vente au coût de 50 $.

Le spectacle du Centre Vidéotron sera mis en scène par Nelson Minville et animé par le comédien et humoriste Emmanuel Bilodeau. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas gêné jeudi pour verser dans les analogies sportives afin de saluer le travail d'Alan Côté et d'inviter la population à se montrer généreuse. «Son but est noble, il faut le supporter, a-t-il lancé. Et surtout ici, dans ce futur temple des Nordiques. Car si le but d'Alain Côté était bon, celui d'Alan Côté l'est tout autant!»

